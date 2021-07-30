В московском ТЦ произошла драка со стрельбой

В Москве 30 июля несколько человек устроили драку со стрельбой в ТЦ. По словам очевидцев, в магазине на Верхней Красносельской улице был слышен минимум один выстрел.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают полицейские. По факту произошедшего проводится проверка.

«Сегодня около 17:30 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из ТЦ на Верхней Красносельской улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны несколько человек, которые доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям», — сообщили РЕН ТВ в столичном главке полиции.

Днем ранее массовая драка произошла на западе Москвы. Конфликт с участием дворников и работников дорожных служб случился на улице Крылатские Холмы. Причиной драки стал неубранный мусор.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

26 июля массовую драку устроили жители якутского поселка Томмот. Видеозапись, на которой запечатлен конфликт, была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как на проезжей части в населенном пункте в драке схлестнулись десятки мужчин. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.