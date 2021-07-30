Прямой эфир
Авто
Операторы техосмотра предложили ввести гибкие тарифы на проверку авто
Спорт
Олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта
Мир
В Турции удалось локализовать 70 пожаров из 81
Общество
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Мир
Украина ввела санкции против контрабандистов
Наука
В России запатентовали систему доставки дронами с помощью мобильного телефона
Общество
В Карелии отменили введенный из-за пожаров режим ЧС
Наука
Новых колебаний в ориентации МКС после инцидента с «Наукой» не выявили

В московском ТЦ произошла драка со стрельбой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 30 июля несколько человек устроили драку со стрельбой в ТЦ. По словам очевидцев, в магазине на Верхней Красносельской улице был слышен минимум один выстрел.

«Если разговоры приведут к стрельбе, то лучше бы молчали»
«Известия» публикуют выдержки из последнего интервью легендарного журналиста Мэлора Стуруа, которое он дал в день своего 90-летия

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают полицейские. По факту произошедшего проводится проверка.

«Сегодня около 17:30 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из ТЦ на Верхней Красносельской улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны несколько человек, которые доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям», — сообщили РЕН ТВ в столичном главке полиции.

Днем ранее массовая драка произошла на западе Москвы. Конфликт с участием дворников и работников дорожных служб случился на улице Крылатские Холмы. Причиной драки стал неубранный мусор.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

26 июля массовую драку устроили жители якутского поселка Томмот. Видеозапись, на которой запечатлен конфликт, была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как на проезжей части в населенном пункте в драке схлестнулись десятки мужчин. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021