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Новицкий рассказал о первом посещении нового модуля «Наука» на МКС

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Член российского экипажа Международной космической станции (МКС), космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что в новом модуле «Наука» всё в порядке, но при открытии люка из модуля вылетел болт, следует из переговоров экипажа, транслируемых NASA.

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«Визуально всё было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели, как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», — пояснил он.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что космонавты открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Незадолго до открытия была проведена продувка топливных магистралей модуля гелием и окислителем, чтобы привести топливную систему модуля в безопасное состояние.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». К настоящему времени высота станции восстановлена, опасности для экипажа нет.

МЛМ «Наука» был запущен 21 июля 2021 года с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

В «Науке» есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

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