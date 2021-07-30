Космонавты на МКС открыли люк в модуль «Наука»

Космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу, 30 июля, открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслировало NASA.

«Открыли люк», — заявил российский космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле.

Незадолго до открытия была проведена продувка топливных магистралей модуля гелием и окислителем, чтобы привести топливную систему модуля в безопасное состояние.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». К настоящему времени высота станции восстановлена, опасности для экипажа нет.

МЛМ «Наука» был запущен 21 июля 2021 года с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

МЛМ стал пятым модулем российского сегмента после «Зари» (создан на средства NASA, запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).