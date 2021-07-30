Прямой эфир
Наука
Космонавты на МКС открыли люк в модуль «Наука»
Общество
Вузам разрешили включать в программы дисциплины по киберспорту
Туризм
На Кипре ввели новые ограничения по COVID-19 для туристов
Мир
ЕС пригрозил Минску санкциями из-за пропуска мигрантов
Наука
«Роскосмос» сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС
Экономика
Минэнерго попросило правительство запретить экспорт бензина
Общество
В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием 3 тыс. зрителей
Авто
Патрульные машины ГИБДД оборудуют камерами для выявления нарушителей

Космонавты на МКС открыли люк в модуль «Наука»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу, 30 июля, открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслировало NASA.

Сожгли по полной: почему включились двигатели на модуле «Наука»
Это могла быть как программная ошибка, так и запланированное действие, считают эксперты

«Открыли люк», — заявил российский космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле.

Незадолго до открытия была проведена продувка топливных магистралей модуля гелием и окислителем, чтобы привести топливную систему модуля в безопасное состояние.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». К настоящему времени высота станции восстановлена, опасности для экипажа нет.

МЛМ «Наука» был запущен 21 июля 2021 года с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

МЛМ стал пятым модулем российского сегмента после «Зари» (создан на средства NASA, запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021