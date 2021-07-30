Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой и рассказал про ее отъезд из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали отъезда в 2020 году из страны лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом он рассказал во время встречи с чиновниками по актуальным вопросам общественно-политической обстановки 30 июля.

По словам Лукашенко, Тихановскую не заставляли покидать страну и не угрожали ей.

«Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Белоруссии и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте», — цитирует президента госагентство «БелТА».

Лукашенко заявил, что Тихановская лично обращалась к начальнику оперативно-аналитического центра при президенте Белоруссии Андрею Павлюченко за разрешением на выезд из страны и финансовой помощью и ей, указал президент, дали $15 тыс. и позволили уехать в Литву.

«И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю», — сообщил он.

Тихановская находится в США с 18 июля, 28 июля она встретилась с американским лидером Джо Байденом. После встречи она заявила, что призвала Байдена помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером. Однако в США официальных заявлений по прошедшей встрече не делали.

В тот же день в интервью RTVI Тихановская заявила, что жалеет об отъезде из Белоруссии, и отметила, что к тому моменту белорусы и сами не имели никаких координационных структур и четкого плана действия.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, начались акции протеста. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Сама Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.