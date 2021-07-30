Ремонт дороги в Тверской области завершили раньше срока на три месяца

В Тверской области завершился ремонт дороги Осташков–Селижарово–Ржев. Работы выполнены на три месяца раньше предполагаемого срока, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ремонт автодороги стартовал в 2019 году. За это время дорожники привели в порядок 86 км трассы в Селижаровском и Ржевском районах, а также в Осташковском округе, пишут «Тверские ведомости».

В рамках контракта подрядчик также укрепил обочины, отремонтировал съезды с трассы и посадочные площадки, установил дорожные знаки, ограждение и сигнальные столбики, нанес дорожную разметку.

Ранее сообщалось, что в Тверской области ведутся ремонтные работы на автодороге Дубна–Кимры–Горицы. Они проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на двух участках протяженностью 27 км.