Подозреваемый в убийстве школьницы в Самаре оказался подполковником полиции

Подозреваемый в убийстве 15-летней девушки в Самарской области оказался подполковником полиции, начальником отделения по раскрытию тяжких преступлений, замначальником третьего отдела угрозыска Самары. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД Татьяна Лядина.

Ранее в этот день сообщалось, что третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал источник «РИА Новости», сотрудник правоохранительных органов сначала сбил девочку на машине, а затем ударил ножом, пытаясь скрыть факт ДТП. Отмечалось, что убитая проживала в поселке Петра Дубрава с отцом и училась в местной школе.

Бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский, в свою очередь, рассказал, что подполковник полиции Антон Б. является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком.