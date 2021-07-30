Прямой эфир
Мир
Правительство Белоруссии подготовило ответ на санкции Запада
Мир
В МИД России выразили озабоченность военными учениями Грузии и НАТО
Спорт
В Кремле посоветовали спортсменам РФ не обращать внимания на критику
Общество
Мишустин анонсировал начало полетов дальневосточной авиакомпании
Мир
Испания отказала в экстрадиции доктора Блюма в Россию
Спорт
Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире на ОИ
Общество
На ремонт водоводов в Крыму выделят 2 млрд рублей
Мир
Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров

Подозреваемый в убийстве школьницы в Самаре оказался подполковником полиции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в убийстве 15-летней девушки в Самарской области оказался подполковником полиции, начальником отделения по раскрытию тяжких преступлений, замначальником третьего отдела угрозыска Самары. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на правоохранительные органы.

Пулевое последствие: почему убийцу-полицейского не осудили пожизненно
Вердикт присяжных по делу прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег в столичном метро, может быть пересмотрен

«Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД Татьяна Лядина.

Ранее в этот день сообщалось, что третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал источник «РИА Новости», сотрудник правоохранительных органов сначала сбил девочку на машине, а затем ударил ножом, пытаясь скрыть факт ДТП. Отмечалось, что убитая проживала в поселке Петра Дубрава с отцом и училась в местной школе.

Бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский, в свою очередь, рассказал, что подполковник полиции Антон Б. является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021