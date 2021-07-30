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Российских шпажистов расстроило поражение в финале Олимпиады

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Мужскую сборную Олимпийского комитета России (ОКР) по фехтованию на шпагах очень расстроило поражение в финале командных соревнований на Олимпийских играх в Токио. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказал журналистам фехтовальщик Павел Сухов.

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Российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос завоевали серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, сообщала газета «Спорт-Экспресс».

«Безумно расстроены. Планировали занять первое место. Но сейчас мы осознаем, что это нереально круто»,— прокомментировал второе место Сухов.

Для сборной ОКР данная награда стала 34-й в копилке, а для российского спорта — первой за последние 25 лет в этом виде фехтования.

Накануне российские рапиристки выиграли золото в командном турнире. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34.

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов, в свою очередь, отметил, что победа россиянок в командном турнире на Олимпиаде — это результат работы последних пяти лет.

Ранее, 25 июля, российская спортсменка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр (ОИ) в фехтовании на рапирах, уступив американке Ли Кифер со счетом 13:15. Другая российская рапиристка, Лариса Коробейникова, получила бронзовую медаль, обыграв в поединке за третье место итальянку Аличе Вольпи (15:14).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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