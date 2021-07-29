Прямой эфир
Спорт
Матыцин поздравил российских рапиристок с победой на Играх в Токио
Наука
Ученые выявили способность «Лямбда»-штамма COVID-19 скрываться от иммунитета
Мир
Число пострадавших от лесных пожаров в Турции возросло до 183
Туризм
Azur Air возобновит рейсы в Доминикану с 9 августа
Мир
В России сочли маловероятным захват власти в Афганистане талибами
Наука
Российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
Интернет
Facebook выпустит «умные» очки
Общество
Дело возбудили после гибели туриста от лап медведя под Красноярском
Сюжет:

Тренер сборной ОКР оценил победу рапиристок в командном турнире на ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов 29 июля заявил, что победа россиянок в командном турнире на Олимпийских играх в Токио — это результат работы последних пяти лет.

Знак мастерства: сколько медалей успели завоевать россияне за два дня Олимпиады
Наша сборная удерживает место в топ-5 неофициального общего зачета Игр в Токио

Ранее в этот день российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова выиграли финальный поединок со счетом 45:34 и завоевали золотую медаль.

«Неописуемая радость. Это итог нашей пятилетней работы. Последний чемпионат мира был в июле 2019 года, наши чемпионки мира теперь стали и олимпийскими чемпионками. Девочки молодцы, весь коллектив молодцы!» — цитирует «Спорт-Экспресс» Мамедова.

Как добавил главный тренер, Мартьянова смогла победить даже с травмой ноги, так как возможности заменить спортсменку не было. Если бы россиянка не смогла выступать, то всю команду пришлось бы снимать.

«Марта даже с подорванной ногой смогла победить. Физиотерапевт за 5 минут сделал всё возможное, чтобы она смогла продолжить драться. На Олимпиаде допустима одна замена, у нас их больше не было», — объяснил Мамедов.

До этого, 26 июля, саблистка София Позднякова выиграла золотую медаль Олимпийских игр. В финале она обошла соотечественницу Софья Великую — та завоевала серебро.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021