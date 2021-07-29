Тренер сборной ОКР оценил победу рапиристок в командном турнире на ОИ

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов 29 июля заявил, что победа россиянок в командном турнире на Олимпийских играх в Токио — это результат работы последних пяти лет.

Ранее в этот день российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова выиграли финальный поединок со счетом 45:34 и завоевали золотую медаль.

«Неописуемая радость. Это итог нашей пятилетней работы. Последний чемпионат мира был в июле 2019 года, наши чемпионки мира теперь стали и олимпийскими чемпионками. Девочки молодцы, весь коллектив молодцы!» — цитирует «Спорт-Экспресс» Мамедова.

Как добавил главный тренер, Мартьянова смогла победить даже с травмой ноги, так как возможности заменить спортсменку не было. Если бы россиянка не смогла выступать, то всю команду пришлось бы снимать.

«Марта даже с подорванной ногой смогла победить. Физиотерапевт за 5 минут сделал всё возможное, чтобы она смогла продолжить драться. На Олимпиаде допустима одна замена, у нас их больше не было», — объяснил Мамедов.

До этого, 26 июля, саблистка София Позднякова выиграла золотую медаль Олимпийских игр. В финале она обошла соотечественницу Софья Великую — та завоевала серебро.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.