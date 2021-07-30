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Правительство Белоруссии подготовило ответ на санкции Запада

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Правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада в области экономики и политики. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства республики Владимира Макея.

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«На основе предложений МИДа правительством разработаны и структурированы алгоритмы ответных действий на ограничительные меры Запада по всем направлениям. Не только экономическим, но и связанным с деятельностью НПО, политических институтов, работы международных организаций и так далее. Каждому заинтересованному министерству доведены соответствующие задачи»,— заявил министр.

Макей также подчеркнул, что перед Белоруссией стоит несколько задач. Одна из них заключается в выработке шагов сдерживания давления Запада и введении ответных мир на санкции. Другая — в мобилизации международной поддержки, наращивании сотрудничества с партнерами в других регионах мира и расширении присутствия белорусской продукции на зарубежных рынках.

Ранее, 21 июля, глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных заявил, что действия США в отношении Белоруссии являются враждебными и противоречат действующей системе международного права. Вместе с тем он отметил, что белорусские власти сумеют нейтрализовать последствия санкций, а также Минск будет делать всё возможное, чтобы введенные Западом ограничения имели обратный эффект.

1 июля Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Глава республики считает, что целями Запада являются сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса Минска. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Лукашенко выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным санкциям со стороны стран Запада.

24 июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Они включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

Меры Запада против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу, россиянку Софью Сапегу, задержали.

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