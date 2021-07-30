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В КГБ допустили применение Западом военной силы для смены власти в Белоруссии

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На Западе обсуждаются разные сценарии смены власти в Белоруссии, в том числе возможное применение военной силы. Такое мнение выразил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.

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«В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы», — приводит его слова 30 июля БелТа.

Как подчеркнул Тертель, Белоруссия в настоящий момент находится в стадии отражения гибридной агрессии со стороны западных стран.

«Несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада», — заявил он.

По словам главы комитета, безуспешные попытки государственного переворота, которые осуществлялись во второй половине 2020 года после президентских выборов, а также возобновление протестных акций весной текущего года переросли в «этап экономического удушения и формирования условий для раскола госаппарата в Белоруссии».

21 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Европа осуществляет гибридную войну в отношении Белоруссии, РФ и Китая. Белорусский лидер убежден, что это может привести к третьей мировой войне.

8 июля Лукашенко заявил о попытке Запада «разрушить умы» белорусов. По его словам, эта стратегия нацелена на то, чтобы посеять хаос в стране и «уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска». Как добавил президент, республике есть чем ответить силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных границах. С этой целью развивается военная организация государства, заключил он.

Ранее, 1 июля, Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Глава республики считает, что целями Запада являются сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса Минска. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Лукашенко выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным санкциям со стороны стран Запада.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули протесты и беспорядки.

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