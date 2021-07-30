В японском СМИ заявили о провале политики страны в отношении России

Власти Японии провалили внешнюю политику в отношении России при предыдущем премьер-министре Синдзо Абэ, так что новый кабмин должен ее пересмотреть. Об этом пишет японское издание Asahi.

Таких образом СМИ оценило слова главы российского правительства Михаила Мишустина о том, что обсуждается возможность введения на территории Курильских островов режима свободной таможенной территории, а также освобождения от налогов предпринимателей и инвесторов, которые работают на Курилах.

Автор статьи указал на то, что таким образом РФ может предложить экономическое сотрудничество на островах не только Японии, но и другим странам. При этом в материале от 29 июля подчеркивается, что позиция Токио заключается в том, что оспариваемые четыре острова являются «исконной» японской территорией, в связи с чем власти Японии настаивают на особых условиях для своих граждан и бизнеса, когда некоторые законы РФ на них бы не распространялись.

«Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ею концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем», — отмечается в издании.

Помимо этого, в статье напомнили о словах Абэ после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в 2016 году. Экс-премьер Японии тогда объявил о том, что президент РФ согласился на совместную экономическую деятельность на Курильских островах. Однако, по словам автора материала, это было «необоснованное оптимистическое заключение», поскольку на деле согласие Москвы касалось соблюдения российских законов на Курилах. В свою очередь, правительство Японии закрыло на этот аспект глаза и устроило для граждан своей страны «спектакль».

«Нужно признать провал прошлого правительства и пересмотреть политику в отношении России. Эта обязанность лежит на правительстве [Ёсихидэ] Суга», — заключил автор статьи.

26 июля Мишустин во время посещения Курил, и в частности острова Итуруп, сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на островах режима свободной таможенной территории. Также он анонсировал беспрецедентные меры стимулирования инвестиций в острова. Так, налогоплательщиков могут освободить от налога на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю, на транспортные средства. По его словам, пониженная ставка страховых взносов на островах сохранится.

В связи с визитом председателя правительства России на Курилы первый замглавы японского МИДа Такэо Мори вызвал в ведомство российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест. По словам дипломата, Москва считает неприемлемым этот протест Токио. Однако в посольстве Японии в РФ назвали этот реакцию естественной, так как Токио считает острова своей территорией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что глава кабмина РФ может ездить в те регионы, страны, в которые считает необходимым. По его словам, точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор.

8 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов, а нервная позиция Токио не способствует продвижению в переговорах о мирном договоре. Министр считает, что реакция Японии становится поводом для ответных жестких заявлений России и напоминаний о том, что южная часть Курил — неотъемлемая территория России.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирного договора. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя после войны они перешли к СССР.