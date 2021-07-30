Россиянка Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м на ОИ

Россиянка Виталина Бацарашкина в пятницу, 30 июля, завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 м.

24-летняя спортменка в финальной перестрелке обошла кореянку Ким Миджон. Третье место заняла китаянка Сяо Цзяруисюань, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Игр и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине.

27 июля Бацарашкина и Артем Черноусов стали серебряными призерами по итогу олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В финале состязания они уступили китайским коллегам — Пан Вэю и Цзянь Рансиню. Третье место заняла Украина.

В тот же день россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые медали ОИ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

25 июля Бацарашкина принесла России первое золото, став лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. После соревнований спортсменка рассказала, что пока еще не осознает того факта, что стала олимпийской чемпионкой. Россиянка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.