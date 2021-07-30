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В столице Колумбии в ходе протестов пострадали шесть полицейских

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Не менее шести полицейских травмированы в ходе столкновений с протестующими в Боготе. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила газета El Tiempo со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Шесть сотрудников получили ранения, их пришлось госпитализировать», — заявил командующий полицией столицы Колумбии Элиесера Камачо.

Беспорядки произошли в среду. За вандализм были задержаны 13 человек.

Ранее, 5 июня, не менее двух человек погибли и еще семеро получили ранения в результате беспорядков во время протестных акций в Кали на западе Колумбии. Не менее 28 человек были ранены огнестрельным оружием или тупыми предметами. Кроме того, среди пострадавших четверо сотрудников полиции.

27 мая сообщалось, что десятки человек в столице Колумбии Боготе пострадали в ходе беспорядков во время массовых маршей протеста, организованных национальным протестным комитетом, власти вводят ночной комендантский час.

С мая в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, а также Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек по обе стороны баррикад, сообщается о 431 задержанном. Позже президент Иван Дуке публично отказался расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога, однако протесты продолжились.

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