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Десятки человек ранены в ходе протестов в столице Колумбии

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Десятки человек в столице Колумбии Боготе пострадали в ходе беспорядков во время массовых маршей протеста, организованных национальным протестным комитетом, власти вводят ночной комендантский час. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, Красный Крест Боготы в Twitter.

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«Красный Крест оказал помощь 82 людям в ходе демонстраций в Боготе, среди них 77 гражданских лиц и пять сотрудников полиции», — рассказали в организации.

Отмечается, что в населенном пункте Хамунди в столичном округе получили ранения 77 гражданских лиц и пятеро полицейских. Из-за беспорядков власти ввели ночной комендантский час.

С прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, а также Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек по обе стороны баррикад, сообщается о 431 задержанном. Позже президент Иван Дуке публично отказался расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога, однако протесты продолжились.

4 мая Дуке выступил с обращением к гражданам и организациям страны в целях поиска решения кризиса на фоне происходящих беспорядков, вызванных попыткой реформировать налоговую систему. По его словам, национальный диалог позволит отказаться от насилия во всех его формах.

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