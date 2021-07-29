Роспотребнадзор изменил срок сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в Россию

Сроки сдачи ПЦР-тестов для приезжающих из-за рубежа непривитых от COVID-19 россиян продлены. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщается в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.

Теперь невакцинированные граждане, приезжающие из-за границы, должны будут загрузить ПЦР-тест на сайт «Госуслуг» в течение четырех дней, а не трех, как происходило ранее. Сообщается, что до получения результатов россиянам необходимо соблюдать самоизоляцию.

В случае, если приезжающий из-за рубежа был вакцинирован от COVID-19 в течение года или переболел коронавирусом в течение шести месяцев — сдавать тест не нужно, но необходимо загрузить на сайт подтверждающие документы в течение четырех дней.

20 июля в АТОР заявили, что ПЦР-тестирование на коронавирус и экспресс-тесты нужно сделать бесплатными для туристов. Он рассказал, что 50% текущих международных путешествий в России — это перенесенные туры с 2020 года. По его словам, это «важный факт» для возвращения доверия клиентов.

Ранее, 6 июля, Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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