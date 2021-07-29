Модуль «Наука» успешно совершил стыковку с МКС. Российский аппарат появился на станции впервые с 2010 года. «Наука» заменила модуль «Пирс», который отстыковался 26 июля. Отмечается, что теперь пребывание экипажей на МКС станет намного комфортнее. Аппарат улучшит взаимодействие всех сегментов космической лаборатории, передает телеканал «Известия». Новый модуль «Наука» позволит расширить функционал станции проводить больше экспериментов. Сообщается, что калибровка аппаратуры займет порядка восьми месяцев.

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