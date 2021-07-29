Баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца по прилете с ОИ

Баскетболистка 3х3 Анастасия Логунова получила предложение руки и сердца в аэропорту«Шереметьево по прилете с Олимпийских игр в Токио.

Сообщается, что молодой человек спортсменки Владимир Черемисин предложил ей выйти замуж, подарив обручальное кольцо, а также букет роз.

Логунова ответила на предложение согласием.

Днем ранее российские спортсменки завоевали серебро в дебютном Олимпийском турнире по баскетболу 3х3. В финальном матче россиянки уступили команде США со счетом 15:18.

Логунова назвала причину поражения сборной России в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде, пишет газета «Спорт-Экспресс». По ее словам, виной стали сдавшие нервы и действия судей.

Тренер спортсменок из РФ Александр Дирацуян после проигрыша команды рассказал, что россиянки проделали большую работу.

Ранее, 26 июля, тренер аргентинской саблистки Белен Перес Морис Лукас Сауседо сделал предложение руки и сердца своей подопечной во время интервью, которое давала спортсменка после выступления на Олимпийских играх в Токио. По словам Сауседы, он ранее просил руки девушки в Париже после чемпионата мира по фехтованию 2010 года, но она отказалась, отметив, что молода.