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В ДНР заявили о попытках Киева сорвать договоренности по перемирию в Донбассе

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Украинские силовики увеличили число обстрелов, что свидетельствует о попытке Киева сорвать договоренности по перемирию в Донбассе. Об этом 29 июля заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Продолжающиеся открытые целенаправленные вооруженные провокации, рост количества обстрелов с применением артиллерии и минометов свидетельствуют о намеренных попытках срыва действующих договоренностей украинской стороной», — рассказал представитель ДНР в СЦКК.

В четверг также сообщалось, что трое бойцов Народной милиции погибли в ДНР в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении поселка Новая Марьевка.

В ДНР призвали международных наблюдателей зафиксировать очередной факт нарушения перемирия украинской стороной и добиться от нее строгого соблюдения действующих договоренностей и отказа от эскалации конфликта.

22 июля в Германии указали активизацию боевых столкновений в Донбассе и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения. В Берлине призвали все стороны соблюдать перемирие.

В апреле сообщалось, что участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Украине не смогли договориться о комплексном механизме по контролю за перемирием.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения должны быть гибкими, некоторые пункты стоит обновить. Украинский лидер отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием «мощных игроков», которые изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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