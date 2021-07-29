Ученые выявили более легкое протекание COVID-19 при повторном заболевании

Ученые обнаружили более низкую вирусную нагрузку у переболевших COVID-19 и тем самым доказали, что коронавирус при повторном инфицировании превращается в более легкую болезнь. Об этом 28 июля сообщило британское издание Daily Mail.

Согласно результатам исследований, у переболевших COVID-19 после повторного заражения коронавирусом была выявлена более низкая вирусная нагрузка и меньшая вероятность появления симптомов.

В апреле 2020 года управление национальной статистики (УНС) начало обследование людей, заболевших COVID-19, чтобы определить риск их повторного заражения. Из 19 470 человек в период с апреля 2020 года по июль 2021 года 195 заразились коронавирусом повторно, что равняется лишь 1%.

Только четверть повторно инфицированных участников исследования имели высокую вирусную нагрузку, что считалось оценкой ниже 30.

У 93 человек наблюдались симптомы при первом заражении, и только у 38 они были во второй раз. Ученые называют это доказательством того, что иммунитет работает.

По словам профессора Джонатана Болла, вирусолога из Ноттингемского университета, этим результатам не стоит удивляться, поскольку «в прошлом инфекция привела к появлению иммунитета, который обеспечивает хорошую, но не абсолютную защиту от повторного заражения». По словам ученого, ранее существовавший иммунитет хоть и не предотвращает повторное заражение, но эффективно подавляет репликацию вируса во второй раз.

Он заключил, что у повторно инфицированных людей меньше вероятности перенести тяжелое заболевание.

28 июля руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет 2–3 года. При этом он подчеркнул, что если процесс вакцинации будет ускорен, то «пандемия завершится гораздо быстрее».

26 июня доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснил, что человеку необходимо прививаться от COVID-19 даже при врожденном иммунитете, чтобы, столкнувшись с болезнью, он сразу же начал с ней бороться.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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