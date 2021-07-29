Прямой эфир
Мир
Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при ЕС
Спорт
Министр спорта Татарстана назвал рапиристку Мартьянову героиней
Мир
Американский генерал заявил о проигрыше США в условной войне с КНР
Новости компаний
На Мосбирже появится возможность купить акции «Роснефти» поштучно
Мир
Власти Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары на юге страны
Мир
Лидер группы Green Grey заявил об «убийстве» русского языка на Украине
Общество
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели полицейского в Химках
Туризм
​​​​​​​Авиакомпания Fly Egypt запустит рейсы из Москвы на курорты Египта
Сюжет:

Ученые выявили более легкое протекание COVID-19 при повторном заболевании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые обнаружили более низкую вирусную нагрузку у переболевших COVID-19 и тем самым доказали, что коронавирус при повторном инфицировании превращается в более легкую болезнь. Об этом 28 июля сообщило британское издание Daily Mail.

СOVIDное дежавю: после 65 повторно заразиться может каждый второй
Людям старшего возраста нужна прививка, даже если они уже перенесли опасную инфекцию, считают датские ученые

Согласно результатам исследований, у переболевших COVID-19 после повторного заражения коронавирусом была выявлена более низкая вирусная нагрузка и меньшая вероятность появления симптомов.

В апреле 2020 года управление национальной статистики (УНС) начало обследование людей, заболевших COVID-19, чтобы определить риск их повторного заражения. Из 19 470 человек в период с апреля 2020 года по июль 2021 года 195 заразились коронавирусом повторно, что равняется лишь 1%.

Только четверть повторно инфицированных участников исследования имели высокую вирусную нагрузку, что считалось оценкой ниже 30.

У 93 человек наблюдались симптомы при первом заражении, и только у 38 они были во второй раз. Ученые называют это доказательством того, что иммунитет работает.

По словам профессора Джонатана Болла, вирусолога из Ноттингемского университета, этим результатам не стоит удивляться, поскольку «в прошлом инфекция привела к появлению иммунитета, который обеспечивает хорошую, но не абсолютную защиту от повторного заражения». По словам ученого, ранее существовавший иммунитет хоть и не предотвращает повторное заражение, но эффективно подавляет репликацию вируса во второй раз.

Он заключил, что у повторно инфицированных людей меньше вероятности перенести тяжелое заболевание.

28 июля руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет 2–3 года. При этом он подчеркнул, что если процесс вакцинации будет ускорен, то «пандемия завершится гораздо быстрее».

26 июня доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснил, что человеку необходимо прививаться от COVID-19 даже при врожденном иммунитете, чтобы, столкнувшись с болезнью, он сразу же начал с ней бороться.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021