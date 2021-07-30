Для начала немного истории. В апреле 1989 года большая американская делегация отправилась в Москву, чтобы помочь русским понять «ценности западной цивилизации». В ее состав входили сенаторы Фил Грэм и Боб Кастен, послы Фейс Уиттлси и Фрэнк Шекспир, журналисты и даже бывшие советские диссиденты. В то время Америка была на пике своей популярности в СССР с рейтингом одобрения за 90%. Конференц-зал в Киноцентре был заполнен до отказа, многим пришлось стоять. Все внимательно прислушивались к каждому слову, произносимому заокеанскими гостями.

Помимо разговоров о свободе и демократии, одна сессия была посвящена преимуществам рыночной экономики, когда честная и справедливая конкуренция обеспечивает потребителей товаром наилучшего качества по максимально низкой цене.

Два года спустя Советский Союз распался, и армия американских советников высадилась в освобожденную от коммунизма и плановой экономики Россию, чтобы помочь ей внедрить те же западные ценности, которые обсуждались на вышеупомянутой конференции.

Результаты этой помощи хорошо известны, а их краткое изложение можно найти в докладе Конгресса от 1 января 2000 года, подготовленном по инициативе спикера палаты представителей Дениса Хастерта. Название доклада «Путь России к коррупции: как администрация Клинтона подвела российский народ» говорит само за себя. Журнал Sunday New York Times писал в августе 1999 года, что «позволив олигархам во имя свободного рынка захватить ресурсы России и перекачать всё самое ценное на свои офшорные банковские счета, Соединенные Штаты скомпрометировали процесс перехода России к свободному рынку. В сознании простых россиян капитализм стал приравниваться к воровству».

Перенесемся в наше время. Германия нуждалась в увеличении поставок газа для своей экономики, и лучшая сделка, которую она смогла получить, была с Россией. В результате группа инвесторов приступила к строительству газопровода «Северный поток – 2» из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря.

Это был классический пример того, что члены делегации США в 1989 году проповедовали своей наивной российской аудитории, которая тогда мало знала о том, как работает «настоящий» свободный рынок. На этот раз в редком для Вашингтона двухпартийном единодушии Вашингтон сказал твердое «нет».

Германия, по мнению США, должна была отказаться от трубопровода и закупать более дорогой сланцевый газ американского производства, иначе она подвергнется серьезным санкциям. Некоторые инвесторы испугались и сбежали, но русские и немцы продолжали строить трубопровод, который сейчас готов на 99%.

Столкнувшись с неизбежностью его завершения, Байден решил заключить сделку, которая имела бы три цели: удержать Берлин в орбите Вашингтона, пригрозить России отменой сделки, если «Москва будет плохо себя вести», и бросить несколько печенек Украине, которая может потерять транзитные сборы через свой трубопровод.

В конце концов, более прагматичные головы в Вашингтоне одержали победу, когда пришли к выводу, что любые дальнейшие попытки остановить строительство «Северного потока – 2» оттолкнут важного союзника — Германию и принесут больше вреда, чем пользы стратегическим целям Америки.

Как и следовало ожидать, реакция Украины на сделку Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель оказалась смешением чувств гнева и предательства. Много недовольных оказалось и в США. Так, сенатор-демократ Жанна Шахин — соавтор режима санкций — заявила, что она «скептически относится к тому, что этих соглашений будет достаточно, если Россия откажется играть по правилам».

Сенатор-республиканец Тед Круз обрушился с критикой за «геополитическую ошибку поколения», которая позволит «российским диктаторам в течение последующих десятилетий ежегодно пожинать миллиарды долларов от подарка Джо Байдена».

Генеральный прокурор штата Арканзас Лесли Ратледж заявила, что эта сделка «угрожает энергетической независимости Америки». Заявление довольно странное — где «Северный поток – 2» и где Америка?

Многие в Вашингтоне также хотят убедиться, что Украину при этом не бросят, поскольку считают ее важным стратегическим плацдармом против России. Миллиарды долларов, военные советники и оружие стран НАТО были направлены на Украину именно для этой цели.

Глядя на то, что происходит с украинской экономикой, а также на рост там радикального национализма и неонацистского движения, видишь, что нынешняя политика США в этой части мира всё больше напоминает ее провальный опыт в Афганистане. Америка, основываясь на идеях Збигнева Бжезинского, помогла там создать «Талибан» (запрещен в РФ) в качестве геополитического инструмента для борьбы с СССР. Позже эта группировка развернулась против своего же создателя. В случае с Украиной последствия могут быть гораздо хуже.

Зеленский, победивший на выборах на Украине с обещаниями принести ей мир, вскоре поедет в Вашингтон, где попытается продолжить игру «хвост виляет собакой», чтобы втянуть Америку в конфликт с Россией, даже с риском начать Третью мировую войну. Он найдет здесь множество сторонников, и, возможно, именно по этой причине Байден пригласил Зеленского приехать 30 августа, когда конгресс уйдет на каникулы.

Не следует удивляться, если многие сенаторы и конгрессмены все-таки вернутся в Вашингтон в этот день и даже пригласят Зеленского выступить на совместном заседании обеих палат, как они это сделали с его предшественником Петром Порошенко.

Для Зеленского это был бы пик его карьеры комического актера, который раньше смешил людей разве что на сцене «95-го квартала». Без сомнения, он привезет с собой несколько юмористических домашних заготовок, но если всё пойдет по его сценарию, то всем нам, включая тех, кто стремится спровоцировать конфронтацию России и США, будет совсем не до смеха.

Автор — президент Американского университета в Москве

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