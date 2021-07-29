Вирусолог дал рекомендации по вакцинации при наличии антител

Если в организме человека есть нейтрализующие антитела, то вакцинироваться от COVID-19 не стоит, однако даже при их наличии существуют случаи заражения разными штаммами коронавируса. Об этом в четверг, 29 июля, в беседе с «Известиями» заявил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Ларичев.

Таким образом специалист ответил на вопрос о том, стоит ли вакцинироваться от вируса при наличии антител к нему.

«Большинство людей сегодня обследуется на наличие антител при помощи иммуноферментных тест-систем. Если нейтрализующие антитела есть, вакцинироваться не нужно, если нет — нужно», — подчеркнул вирусолог, добавив, что все равно появляются данные о случаях заражения штаммами «Гамма» или «Дельта» даже при высоком уровне нейтрализующих антител.

При этом, добавил Ларичев, установлено, что российская вакцина «Спутник V» защищает и от индийского, и от британского штаммов коронавируса.

«Если вы переболели в легкой форме или провакцинировались, я могу с уверенностью 90% сказать, что через полгода у вас не будет никаких антител. Вы можете спокойно идти вакцинироваться, не тратя деньги и время на тесты. Конечно, если нет противопоказаний — серьезных осложнений после вакцинации. В остальных случаях хуже точно не будет», — заключил эксперт.

22 июля в центре «Вектор» подтвердили, что бразильский штамм коронавируса «Гамма» выявлен в России. Отмечалось, что «Гамма» и «Дельта» отнесены к категории «вызывающих озабоченность» по причине того, что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител.

По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, появившиеся в РФ штаммы коронавируса не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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