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Суд признал законным штраф Facebook за отказ удалить запрещенный контент

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Таганский районный суд Москвы утвердил взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов за отказ удалять запрещенный контент. Об этом в среду, 28 июля, сообщила представитель суда Зульфия Гуримчук.

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«Решением суда постановления мирового судьи судебного участка № 422 от 25 мая по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»), в отношении Facebook Inc. оставлены без изменения, а жалобы защитника — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова Гуримчук.

22 июля мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 6 млн рублей за неудаление запрещенной российским законодательством информации. В июне соцсеть была оштрафована еще на 17 млн рублей.

25 мая Facebook оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент. Всего суд рассмотрел восемь протоколов. Штрафы по двум из них составили 4 млн рублей, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

Роскомнадзор в марте составил протоколы об административном правонарушении в отношении в TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube и грозился оштрафовать их за призывы к подросткам выходить на несогласованные акции. Суды рассмотрели большую часть протоколов, с платформ уже взыскали несколько десятков миллионов рублей.

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