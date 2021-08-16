Сектор «Приз»: мошенники начали обманывать россиян при помощи лотерей

Мошенники начали обманывать россиян, приглашая их поучаствовать в денежных розыгрышах, якобы организованных мессенджерами. Схема обмана действует просто: доверчивому пользователю говорят, что он выиграл крупный денежный приз, а потом просят оплатить небольшую комиссию, при этом похищая персональные данные . В том, как не попасть на крючок мошенников, разбирались «Известия».

Розыгрыши от мессенджеров

Мошенники начали обманывать россиян, приглашая их поучаствовать в денежных розыгрышах, якобы организованных различными мессенджерами.

Схема обмана проста: сначала доверчивый пользователь попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд «акции мессенджеров» составляет миллион долларов. Далее ему предлагают выбрать любое приложение, чтобы узнать размер приза — от 10 до 5000 долларов.

Затем жертва переходит в чат с «администратором», где узнает о том, что он попал в топ-100 счастливых пользователей, которые могут рассчитывать на дополнительные призы, и итоговая сумма «выигрыша» составит несколько тысяч долларов.

Однако, предупреждает «оператор банка», перевод валюты между резидентами внутри страны запрещен, потому выигрыш нужно конвертировать в рубли. За это человеку предлагают заплатить небольшую комиссию в несколько сотен рублей.

Для ее оплаты просят ввести номер банковской карты, данные владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из сообщения. Так преступники не только выманивают «комиссию», но и получают возможность похитить все деньги со счета человека.

— Эту схему обмана сложно назвать новой, ведь в ней прослеживаются все характерные элементы: аттракцион невиданной щедрости в виде раздачи подарков, небольшая по сравнению с суммой приза комиссия и дополнительное условие для получения денег — ввод полных платежных данных карты, — объясняет «Известиям» директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин.

По его словам, в качестве основного психологического вектора в кампании используется жадность, а дополнительным является любопытство: даже те, кто не верит в то, что могут получить приз, вступают в диалог с мыслью «а вдруг повезёт?»

Как распознать аферу?

Для того, чтобы уберечься от подобных уловок, эксперт призывает соблюдать простые правила. В первую очередь, перестать рассчитывать на внезапное везение и верить, что можно просто так получить крупное вознаграждение.

— Не кликайте по ссылкам, которые якобы приведут к получению бонусов, не сообщайте никому данные своих карт, не платите даже небольшие комиссии. Если сформулировать совсем коротко — «Не верь, не кликай, не плати!» — говорит директор «Антифишинга».

В свою очередь, ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов рассказал о правовой стороне розыгрышей. По его словам, российским законодательством предусмотрено, что лицо, публично заявившее о выплате вознаграждения тому, кто совершит некое действие в обозначенный срок, обязано выплатить награду тому, кто совершил действие, то есть выполнил условия.

— Следовательно, если вам сообщили, что вы стали победителем некого розыгрыша, когда вы никаких действий, направленных на участие в нем, не осуществляли — это уже должно натолкнуть на сомнения в законности и добросовестности организатора, — отмечает Аванесов.

Что касается предварительной оплаты расходов как условия получения выигрыша или приза — это явный признак того, что вы рискуете понести убытки. Всегда стоит обращать внимание на то, от кого исходит обещание вознаграждения и можно ли в принципе установить организатора.

Популярные схемы мошенников

Впрочем, рассказали «Известиям» эксперты в сфере кибербезопасности, современные мошеннические схемы связаны не только с обещанием награды за использование мессенджеров. В последнее время в России зафиксировали увеличение числа случаев обмана россиян под предлогом социальных выплат, например, семьям со школьниками .

По словам директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина, только за первую половину июля в России выявили более 170 фейковых сайтов, обещающих россиянам различные государственные выплаты. С их помощью преступники могли украсть данные карты человека при вводе на фишинговом ресурсе или опять же просили заплатить комиссию (якобы при оплате налога или юридических услуг), после чего переставали выходить на связь.

— Если жертва платит взнос и деньги поступают мошенникам, никакой компенсации, разумеется, не будет. Кроме того, есть риск, что преступники похитят данные банковской карты, с которой был оплачен «взнос», — говорит Сергей Волдохин.

Любые данные, введенные на сайте мошенников, скорее всего, будут скомпрометированы. Поэтому, если среди них имеются сведения о паспорте и других документах, следует быть готовым к тому, что преступники попытаются оформить на вас кредит или использовать данные иным способом.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо использовать только надежные сайты, проверять сертификат подлинности в адресной строке браузера, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не вводить свои персональные данные, включая данные платежной карты, говорит директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов.