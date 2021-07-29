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Давай без свидания: 45% граждан вешают трубку при звонках мошенников

Почему злоумышленников не стоит «троллить»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Давай без свидания: 45% граждан вешают трубку при звонках мошенников
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2021-07-28 17:59:20
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Меньше половины россиян (45%) вешают трубку, когда понимают, что им звонит мошенник. Об этом говорится в исследовании ВТБ (есть в распоряжении «Известий»). Остальные продолжают разговор либо из любопытства, либо ради забавы и троллинга. При этом о действиях злоумышленников в правоохранительные органы и банк сообщает лишь четверть опрошенных. Специалисты по кибербезопасности рекомендуют всегда прерывать такие звонки: даже если клиент знает, что разговаривает с мошенником, он может назвать важную информацию, которую преступники могут использовать в дальнейшем.

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После приветствия

Лично с телефонным мошенничеством сталкивалась львиная доля россиян — 76%, следует из результатов опроса ВТБ, который проводился в середине июля при участии более 1 тыс. клиентов старше 18 лет. Причем, как оказалось, даже по несколько раз. Только каждому десятому преступники звонили однократно, отмечается в исследовании. Вместе с тем каждый второй респондент заявил, что равнодушен к таким звонкам, а четверть опрошенных признались, что они их раздражают.

Защиту на смартфоне от нежелательных номеров использует половина россиян. Тем не менее подавляющее большинство опрошенных (84%) всё равно отвечает на звонки преступников. После приветствия вешает трубку лишь 45% граждан, тогда как каждый четвертый продолжает разговор с целью «потроллить» «специалистов службы безопасности» или «кол-центра» банка. Остальные же признались, что любопытство берет верх и им хочется выяснить, точно ли это звонят злоумышленники, говорится в результатах опроса.

Давай без свидания
Давай без свидания: 45% граждан вешают трубку при звонках мошенников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Оказалось, что о действиях мошенников в правоохранительные органы сообщает лишь четверть респондентов. Остальные опрошенные, а именно 67%, реагируют следующим образом: обсуждают случившееся со знакомыми, предупреждают близких, а также блокируют номер злоумышленников и перезванивают в банк. По данным специалистов ВТБ, преступники особенно деятельны в будни, максимальное количество звонков совершается по вторникам с 11:00 до 14:00.

В России активность телефонных мошенников, маскирующихся под специалистов крупнейших банков, продолжает увеличиваться, о чем свидетельствуют и результаты проведенного опроса, отметил начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ Сергей Дырин. По его словам, отрадно, что большинство россиян грамотно реагирует на уловки преступников, прекращая разговор, вычисляя их и издеваясь над ними, а также сообщая в правоохранительные органы или банк.

— Но всё же важно помнить, что главным оружием в борьбе с телефонными злоумышленниками является максимальная бдительность в любое время, — подытожил он.

По данным ЦБ, в I квартале этого года наблюдалась тенденция снижения доли социальной инженерии как инструмента совершения мошеннических деяний — до 56,2% с 64% в аналогичном периоде 2020-го. Однако общий объем несанкционированных операций без согласия клиента за январь–март вырос на 57%, достигнув 2,87 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Давай без свидания
Давай без свидания: 45% граждан вешают трубку при звонках мошенников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Самым массовым каналом хищения денег стали системы дистанционного банковского обслуживания. Это произошло из-за роста активного использования населением. С января по март со счетов увели 1,1 млрд рублей, что вдвое превышает прошлогодние объемы, говорится в материалах ЦБ.

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Сила в бдительности

«Известия» спросили крупные банки об уровне мошеннических атак и реакциях их клиентов на них. В 2021-м существенного роста количества кибератак не наблюдается, отметил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Он констатировал: далеко не все граждане обращаются в банк при столкновении со злоумышленниками, если у них не украли деньги, а еще меньше жалуются в органы.

Количество попыток кражи денег методами социальной инженерии и неавторизованных списаний снизилось по сравнению с 2020-м, поделился начальник департамента кибербезопасности «Зенита» Олег Волков. Это связано с тем, что потребители осведомлены об уловках мошенников и в меньшей степени поддаются им, считает он. По данным Ак Барс банка, 99% клиентов прекращают разговор с мошенниками и обращаются в отделение банка для выяснения обстоятельств. В Новикомбанке заверили, что фининституты регулярно модернизируют защиту систем безопасности, информируя граждан о новых схемах и инструментах злоумышленников, которые часто меняются под информационную повестку дня.

Давай без свидания
Давай без свидания: 45% граждан вешают трубку при звонках мошенников
Фото: Pixabay

В России, по статистике 2020 года, почти две трети всех входящих вызовов с неизвестных номеров — это спам, сообщил «Известиям» директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. Он отметил: большая часть звонков совершается именно мошенниками, которые используют методы социальной инженерии для получения необходимой информации.

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Если человек понимает, что ему звонит мошенник, рекомендуется как можно скорее завершить разговор. Возможна ситуация, когда клиент по ошибке сообщит какую-то чувствительную информацию. Не стоит также шутить или выводить на эмоции злоумышленников, после разговора они могут воспользоваться различными сервисами, которые будут присылать вам СМС-спам и совершать автоматические звонки на ваш номер, ― пояснил Александр Герасимов.

Он добавил, что распознать звонящих мошенников можно по таким признакам: они пытаются побудить собеседника к каким-то срочным действиям, предлагают выплату или выигрыш, что-либо навязывают. Также следует быть бдительным, если разговор с первых минут вызывает у человека яркие эмоции, например страх.

Мошенники активно используют психологические приемы при взаимодействии с потенциальной жертвой, согласился ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Но преступникам обеспечивает «победу» другой фактор ― фокус на людей в пожилом возрасте или с низким достатком, которые финансово не подкованы, считает он.

По словам специалиста, сейчас по закону самые серьезные случаи таких мошенничеств, совершенных группой лиц с ущербом более чем на миллион рублей, караются лишением свободы до 15 лет. Но в целом под такие преступления пора уже выделять отдельную статью в Уголовном кодексе, уверен он.

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