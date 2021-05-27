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Время денег: чаще всего мошенники звонят россиянам днем во вторник

В этот период граждане обычно погружены в дела и хотят быстрее разобраться с посторонними вопросами
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Время денег: чаще всего мошенники звонят россиянам днем во вторник
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2021-05-26 18:43:39
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Чаще всего мошенники звонят россиянам по вторникам с 11 до 14 часов. Об этом говорится в исследовании ВТБ (есть у «Известий»). Популярность попыток обмана в разгар рабочего дня подтвердили и в других банках. Это связано с тем, что клиенты погружены в служебные задачи и хотят быстрее разобраться с отвлекающими факторами. Кроме того, злоумышленники таким образом имитируют реальные кол-центры. Доля вызовов с подозрением на преступные в начале 2021-го выросла до 6,3% среди всех звонков россиянам, оценили опрошенные «Известиями» эксперты.

Дела время

С января по апрель 2021 года мошенники совершили на 30% больше звонков клиентам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании ВТБ. Максимальное количество обращений абонентов о вызовах злоумышленников фиксировалось в период с 11:00 до 14:00 каждый вторник. В прошлом году самым популярным днем у преступников была среда.

Время денег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Они менее активны в понедельник, среду и четверг, отмечается в исследовании. Относительно редко мошенники общаются с банковскими клиентами в пятницу и выходные. В частности, в воскресенье число вызовов от злоумышленников в пять раз ниже среднего значения в будни, несанкционированных операций — вдвое меньше, отмечают аналитики. С точки зрения времени суток, наименьшее число коммуникаций и подтвержденных нелегальных транзакций происходит от полуночи до пяти утра.

По данным Сбербанка, ежедневно россияне получают порядка 100 тыс. мошеннических звонков. За весь 2020 год их количество выросло до 15 млн. В Росбанке более скромная статистика: по их оценкам, частота преступных вызовов в периоды пиковой активности может достигать нескольких десятков тысяч в месяц.

Обычно злоумышленники звонят в рабочие дни — чаще это вторник, среда, четверг, пятница, в период времени примерно с 10 до 20 часов, подтвердили в Ак Барс Банке. В кредитной организации предполагают, что такое распределение связано с режимом функционирования мошеннических кол-центров. Вызовы в будни также объясняются тем, что преступники стараются сымитировать функционирование банка — в его рабочие часы, пояснили в Газпромбанке. Начальник департамента кибербезопасности «Зенита» Олег Волков отметил, что днем клиенты заняты служебными процессами и не всегда способны сконцентрироваться на деталях разговора, чтобы определить, что беседуют с обманщиком.

Время денег
звонок
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— Часто во время звонков в будни клиенты банков сами сообщают мошенникам, которые используют методы социальной инженерии, необходимую информацию, открывающую злоумышленникам доступ к средствам. Отметим, что годом ранее преступники активизировались, как правило, в праздничные дни и использовали стандартные фишинговые схемы, — подчеркнули в МТС-Банке.

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Мошенники, как правило, пытаются звонить в момент некого события, которое затрагивает человека: информацию о них злоумышленники получают из различного рода инсайдерских источников и пользуются утечкой информации, в том числе из ритуальных служб, ЖКХ, нотариата, медицинских учреждений, рассказал замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин. Во время разговора преступники ссылаются на эту информацию, чтобы быть убедительнее.

Края не видно

Статистика Kaspersky Who Calls показала, что чаще всего спамеры и мошенники беспокоят граждан в будни, в интервале между 16 и 18 часами. Возможно, это связано с тем, что в рабочее время люди с большей долей вероятности будут ждать звонков, в том числе с неизвестных номеров, предположил аналитик компании Виталий Воробьёв. Он продолжил: если человек трудится из дома, он также может ждать вызова от курьеров или такси. Поэтому шанс, что клиент поднимет трубку или даже перезвонит, если пропустил звонок, выше.

В первом квартале 2021 года доля звонков с подозрением на мошенничество в России составила 6,3%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 5,6%. На данный момент мы не видим предпосылок к тому, чтобы ситуация в ближайшем будущем сильно изменилась. Абонентам в любом случае стоит сохранять бдительность, ведь злоумышленники постоянно придумывают новые схемы, чтобы выманить у людей деньги, — подчеркнул Виталий Воробьёв.

Время денег
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В Tele-2 «Известиям» сообщили, что мошенники совершают обзвоны относительно равномерно: такие вызовы поступают в будни и выходные дни, в утренние и рабочие часы, в вечернее время. Цель злоумышленника — застать человека врасплох и в минуту, когда рядом нет кого-то, кто убережет его от ошибки. Такой момент может наступить в любое время, добавил представитель сотового оператора.

Каждую неделю выявляется около 100 тыс. потенциально преступных звонков, сообщили в пресс-службе «Мегафона». В компании добавили, что блокируют вызовы с подменой номера банков по спискам от ЦБ. Проблему телефонного мошенничества кардинально можно решить только путем законодательных изменений, которые полностью исключат возможность подмены номеров, считают в «Мегафоне».

Список легенд, которые используют телефонные преступники, кардинально не меняется в последние несколько лет. Самая популярная из них — звонок от имени службы безопасности банка, в ходе которого клиента уговаривают перевести деньги на якобы «безопасный счет» или сообщить код из СМС для входа в мобильный банк, напомнил ведущий эксперт направления «информационная безопасность» ИТ-компании КРОК Александр Черныхов. На втором месте по популярности, по его словам, разговоры с «сотрудниками органов государственной власти»: например, пожилым людям достаточно часто поступают вызовы из ПФР или Почты России.

В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, в какие дни и в какое время чаще всего звонят телефонные мошенники.

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