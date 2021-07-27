Спасшая упавшего из окна ребенка жительница Новокузнецка рассказала об инциденте

Жительница Новокузнецка, спасшая полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна одного из местных домов, рассказала о случившемся.

«Я, пока шла по дороге, его заметила. Здесь все происходило быстро, я не знала, что делать. Если я сейчас не поймаю, он на моих глазах разобьется. Надо ловить, а то будет хуже, если он разобьется. Я побежала», — поведала Светлана Санарова РЕН ТВ во вторник, 27 июля.

По словам 64-летней женщины, о риске для своего здоровья в тот момент она не думала, хотя ребенок был тяжелым.

«Не знаю, как это произошло, значит, я такая. В голове пронеслось — видела по телевизору, что ловили мужчины детей, падали. Наверное, надо тоже. Быстро все пронеслось — и страх, и что упадет. Было пусто, надо что-то было делать», — уточнила она.

После того как она поймала ребенка, женщина стала кричать. В окно выглянул отец мальчика. Ребенка женщина в итоге передала родителям. Они, по ее словам, отблагодарили спасительницу деньгами.

Сотрудники полиции Новокузнецка наградили благодарственным письмом 64-летнюю Светлана Санарову.

По ее словам, она боялась, что ребенок разобьется, а затем переживала о его самочувствии, пока не узнала о нем из СМИ.

Ранее в этот же день в Сети появилась видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как женщина ловит полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна второго этажа в одном из домов Новокузнецка.

На кадрах видно, как женщина подбежала к окну с протянутыми руками, на которые через некоторое время упал ребенок. После чего она дождалась родителей малыша, которые забрали его с собой. Благодаря ее действиям ребенок получил лишь небольшие ушибы.

Сообщалось, что родители в момент инцидента были заняты домашними делами, после услышанного детского крика они отвлеклись и увидели через окно своего ребенка на руках у женщины.