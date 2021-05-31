Зеленский посчитал угрозой союз России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, 31 мая, что создание Союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для украинской стороны.

«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы. — Ред.) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», — рассказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеленского, с этой стороны Украина видит опасность для государства — «вплоть до создания настоящего Союзного государства между Россией и Белоруссией».

Ранее, 30 мая, глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» отметил, что санкционная политика Запада влияет на сближение Москвы с Минском. Он пояснил, что убежден в усилении двустороннего формата.

28 мая российский лидер Владимир Путин отметил, что интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии должна идти не спеша, в соответствии с интересами сторон. Глава государства подчеркнул, что работа по строительству Союзного государства уже дает конкретные результаты гражданам.

Кроме того, 6 мая посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал о работе над дорожными картами интеграции. По его словам, стороны надеются согласовать оставшиеся две из 28 дорожных карт интеграции к концу 2021 года.

Речь идет о проектах союзных программ, где 26 из них в апреле были переданы Москве от Минска. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркивал, что это большой объем работы, который проделали отраслевые ведомства.

11 февраля президент Белоруссии рассказал, что 71,5% граждан высказались за интеграцию с Россией. Лукашенко уточнил, что взаимоотношения Белоруссии и России обеспечивают стабильность региона. Белорусский лидер также выразил уверенность, что СНГ не теряет своей актуальности, несмотря на имеющиеся сложности.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года.