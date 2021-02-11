Лукашенко назвал долю поддержавших интеграцию с Россией белорусов

71,5% граждан высказался за интеграцию с Россией. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в четверг, 11 февраля, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании. Мероприятие транслировало белорусское Агентство телевизионных новостей.

«Мы спросили у людей, как они относятся к интеграции с Россией, Евросоюзом. 71,5 % высказался за интеграцию с Россией, и около 30% — за интеграцию с ЕС», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что взаимоотношения Белоруссии и России обеспечивают стабильность региона. При этом Лукашенко выразил уверенность, что СНГ не теряет своей актуальности, несмотря на имеющиеся сложности.

«Ключевой приоритет Белоруссии в Содружестве остается неизменным — развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели направлено председательство Беларуси в СНГ в 2021 году», — подытожил белорусский лидер.

В этот же день Лукашенко заявил, что Россия была и остается главным экономическим партнером и союзником Белоруссии.

Накануне посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев оценил перспективы интеграции России и Белоруссии. По его словам, российская сторона готова к взаимодействию с Минском в вопросах углубления экономической интеграции в рамках Союзного государства. Мезенцев добавил, что продолжится работа и над другими проектами, никаких препятствий для этого нет.

В декабре 2020 года года премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.