Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры
Мир
МИД России заподозрил Запад в подготовке локального ядерного конфликта
Политика
Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания по ДСНВ
Туризм
В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года
Политика
В Крыму назвали подстрекательством к третьей мировой предложение Киева к НАТО
Мир
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером и союзником Белоруссии
Общество
Актриса Тарасова не явилась в суд по делу об участии в незаконной акции
Авто
В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 за 1 млн рублей
Экономика
Ритейлеры заявили об отсутствии проблем с поставками бананов

Лукашенко назвал долю поддержавших интеграцию с Россией белорусов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

71,5% граждан высказался за интеграцию с Россией. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в четверг, 11 февраля, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании. Мероприятие транслировало белорусское Агентство телевизионных новостей.

«Мы спросили у людей, как они относятся к интеграции с Россией, Евросоюзом. 71,5 % высказался за интеграцию с Россией, и около 30% — за интеграцию с ЕС», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что взаимоотношения Белоруссии и России обеспечивают стабильность региона. При этом Лукашенко выразил уверенность, что СНГ не теряет своей актуальности, несмотря на имеющиеся сложности.

Интеграция и пластика: лидеры СНГ обсудили работу Содружества в 2020-м
Главными темами стали конфликты на постсоветском пространстве и сотрудничество в борьбе с пандемией

«Ключевой приоритет Белоруссии в Содружестве остается неизменным — развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели направлено председательство Беларуси в СНГ в 2021 году», — подытожил белорусский лидер.

В этот же день Лукашенко заявил, что Россия была и остается главным экономическим партнером и союзником Белоруссии.

Накануне посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев оценил перспективы интеграции России и Белоруссии. По его словам, российская сторона готова к взаимодействию с Минском в вопросах углубления экономической интеграции в рамках Союзного государства. Мезенцев добавил, что продолжится работа и над другими проектами, никаких препятствий для этого нет.

В декабре 2020 года года премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021