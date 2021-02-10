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Посол России в Белоруссии оценил перспективы интеграции двух стран

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Москва открыта к взаимодействию с Минском по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства, ответ за белорусской стороной. Об этом в среду, 10 февраля, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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«Программа углубленной экономической интеграции в рамках Союзного государства по-прежнему актуальна. Полагаю, стороны не хотят откладывать в дальний ящик заделы по проведенной интеграционной работе, после «осовременивания» которой обоснованно говорить и об этапном — без забегания вперед — выходе на подписание программы (углубленной интеграции в рамках Союзного государства. — Ред.)», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Мезенцев указал, что работа над союзными программами, включая проекты отраслевых дорожных карт, будет продолжена, препятствий к этому нет.

Российский посол обратил внимание на важность работы двух стран по сближению подходов в экономической, налоговой, промышленной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах на равноправной основе баланса интересов. По словам Мезенцева, это «позволит в свое время выйти на стратегические рубежи в экономической сфере, прописанные в союзном договоре».

11 декабря 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.

Днем ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Минск рассчитывает на скорейшее завершение Москвой внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашения о взаимном признании виз.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между Москвой и Минском о взаимном признании виз.

Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность.

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