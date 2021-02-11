Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером и союзником Белоруссии

Россия была и останется главным экономическим партнером и союзником Белоруссии. Об этом 11 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко.

Для Белоруссии важны отношения с Европейским союзом и Китаем, однако именно Россия была и остается основным партнером, заявил глава государства на открытии Всебелорусского народного собрания. Трансляцию мероприятия вело белорусское Агентство телевизионных новостей.

Также президент подчеркнул, что от единства Белоруссии и России зависит мирное и стабильное будущее региона.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что республика переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза.

Белорусский лидер подчеркнул, что страна подверглась жесточайшей атаке извне, в ней была предпринята не просто попытка провести цветную революцию, а мятежа по принципу «блицкриг».

По его словам, противники Белоруссии желают, чтобы она вышла из Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности. В пример он привел программу, которую, согласно его данным, намеревалась реализовать оппозиция.

Кроме того, Лукашенко заявил, что необходимо подумать над возможностью корректировки конституции, проанализировав слоившуюся геополитическую ситуацию, и определить как будут в дальнейшем развиваться экономические и политические связи республики с зарубежными странами.

Осенью 2020 года Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео также назвал Россию главным союзником республики. Тогда Лукашенко оценил оказываемую Россией поддержку и подчеркнул, что она не вмешивается во внутренние дела республики, при этом обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы.