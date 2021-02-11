Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 11 февраля, на Всебелорусском народном собрании заявил, что республика переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза. Трансляцию мероприятия вело белорусское Агентство телевизионных новостей.

«Современный период [в Белоруссии] можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», — сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что республика подверглась жесточайшей атаке извне, в ней была предпринята не просто попытка провести цветную революцию, а мятежа по принципу «блицкриг».

По его словам, противники Белоруссии желают, чтобы она вышла из Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности. В пример он привел программу, которую, согласно его данным, намеревалась реализовать оппозиция.

«В политической сфере — выход из Союзного государства с Российской Федерацией, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия, — сказал глава государства. — В военной сфере — выход из Организации Договора о коллективной безопасности».

Также на открытии Всебелорусского народного собрания Лукашенко предложил проанализировать достижения страны в сфере экономики, оценить, чего не удалось достичь и определить, где есть резервы и предложения для дальнейшего развития.

Кроме того, Лукашенко заявил, что необходимо подумать над возможностью корректировки конституции, проанализировав сложившуюся геополитическую ситуацию, и определить, как будут в дальнейшем развиваться экономические и политические связи республики с зарубежными странами.

«Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона», — предложил белорусский лидер.

Вместе с этим президент отметил необходимость распределения властных полномочий, усиления роли местного управления и самоуправления, а также усиления обратной связи между властью и населением.

Указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году Лукашенко подписал в декабре. В ходе собрания будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. В общей сложности приглашения на собрание получили 2,7 тыс. человек.

С 9 августа 2020 года в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах.