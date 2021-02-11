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Лукашенко предложил задуматься о реформе Конституции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности подумать о корректировке Конституции страны и распределении полномочий власти.

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«Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки Основного закона», — сказал он в четверг, 11 февраля, на открытии Всебелорусского народного собрания. Мероприятие транслировало белорусское Агентство телевизионных новостей.

Лукашенко отметил, что «необходимо проанализировать реалии той геополитической ситуации», которая сложилась на данный момент в Белоруссии.

«Как совместно с нашими союзниками и партнерами мы будем работать над повышением эффективности интеграционных образований на постсоветском пространстве», — указал президент Белоруссии.

Кроме того, белорусский лидер предложил провести анализ достижений в экономике и сформировать предложения по дальнейшему развитию страны. Он призвал участников форума поразмышлять над тем, как в условиях пандемии COVID-19 «и внешнего давления» жить дальше. В частности, какие можно предпринять меры, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни.

«Определить, каким образом мы дальше будем развивать экономические и политические связи с зарубежными странами, исходя из открытости, экспортно ориентированности нашей экономики», — сказал он.

В конце января Лукашенко заявил, что Белоруссия достойно справится с экономическими проблемами, которые вызвала пандемия COVID-19. Он отметил, что результаты в этой области нельзя назвать впечатляющими, однако они достаточно высокие, передает «Газета.ру». 7 января президент Белоруссии призвал граждан «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны. Кроме того, он обратил внимание на важность сплочения жителей республики в период политического кризиса.

Указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году Лукашенко подписал в декабре. В ходе собрания будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. В общей сложности приглашения на собрание получили 2,7 тыс. человек.

С 9 августа 2020 года в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах.

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