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Лукашенко заверил в способности Белоруссии справиться с кризисом

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Белоруссия достойно справится с экономическими проблемами, которые вызвала пандемия коронавируса. Об этом в пятницу, 22 января, в ходе встречи с главой Могилевской области заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Результаты работы области хоть и нельзя назвать впечатляющими, но они достаточно высокие, отметил политик, сообщает БелТА. По его словам, в настоящее время в мире много определенностей и это надо учитывать при управлении регионом.

Как напомнил Лукашенко, Белоруссия испытывает давление и изнутри, и извне.

«Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», — цитирует его «Газета.ру».

Он призвал мобилизовать всё имеющееся, а потом начинать что-то новое.

В ноябре 2020 года Лукашенко заявил о попытках Польши обрушить экономику Белоруссии. По его словам, победа революции в Белоруссии является национальным интересом Варшавы.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране.

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