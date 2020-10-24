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Лукашенко в разговоре с Помпео назвал РФ главным союзником Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео, состоявшемся 24 октября, назвал Россию главным союзником республики. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

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Утверждается, что Лукашенко оценил оказываемую Россией поддержку и подчеркнул, что она не вмешивается во внутренние дела республики, при этом обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы.

В свою очередь, Майк Помпео заявил о том, что США являются приверженцами суверенитета республики и сторонниками развития сотрудничества с Белоруссией.

«Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают всё новые вызовы», — передает «РИА Новости».

Майк Помпео был с визитом в Белоруссии в феврале в рамках своего европейского турне. В ходе тех переговоров госсекретарь США заявил, что американские власти не ставят перед Минском выбор — сотрудничать им с Москвой или с Вашингтоном.

В сентябре Помпео призвал белорусские власти прекратить применять насилие по отношению к участникам несанкционированных митингов, продолжающихся в республике после президентских выборов 9 августа, на которых победил Лукашенко. По его словам, США и ЕС обсуждали возможность введения дополнительных санкций в отношении Белоруссии.

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