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Прага подготовила запрос к Москве о компенсации за взрывы во Врбетице

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Власти Чехии подготовили запрос к России о компенсации за взрывы боеприпасов в чешской деревне Врбетице. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.

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«Мы работаем над этим (получением компенсации от РФ за ущерб. — Ред.) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект [обращения за выплатой суммы ущерба]. Мы еще ожидаем [получение информации] от органов, ведущих расследование уголовного преступления. Думаю, что в ближайшее время мы сможем обратиться к РФ с требованием выплаты [компенсации] за ущерб», — приводит его слова чешское информагентство CTK.

17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в столице персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес Москвы категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доказательством лжи.

В итоге в ходе взаимных дипломатических прений Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств, и к началу июня произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня «семь дипломатов и 25 административно-технических работников».

9 мая министр финансов республики Алена Шиллерова заявила, что Чехия намерена потребовать от России не менее 1 млрд крон (около $47 млн) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал абсурдными данные требования Чехии к России. По его мнению, Праге следует переадресовать подобные требования «вашингтонским кураторам», которые являются организаторами данной провокации.

10 мая первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров сообщил, что Россия не намерена выплачивать компенсацию по абсурдным обвинениям Чехии.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран. В список попали два государства — Чехия и США. При этом 31 мая в чешском МИДе призвали Москву не считать Чехию недружественным государством.

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