Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков
Сюжет:

Франция и Германия поддержали переговоры о возвращении США в СВПД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия и Франция привержены сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и поддерживают переговоры о возвращении Соединенных Штатов в сделку. Об этом говорится в совместном заявлении кабминов стран, опубликованном в понедельник, 31 мая, по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.

Андерграунд переговоров: когда может завершиться реанимация СВПД
В Вене начинается пятый раунд контактов по иранской ядерной сделке

«Мы приветствуем и продолжаем поддерживать содержательные дискуссии между участниками СВПД и США, целями которых являются способствовать возвращению Вашингтона в СВПД и обеспечить возвращение Ирана к полному соблюдению условий соглашения», — гласит коммюнике.

25 мая в Вене начался пятый раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Эти контакты продолжаются в столице Австрии с 6 апреля при участии стран совместной комиссии, которая отвечает за решение вопросов по СВПД, и США. Задачи переговоров — вернуть в сделку Вашингтон, побудив его отменить санкции в отношении Тегерана, и убедить Иран начать полностью выполнять свои обязательства по СВПД.

В этот же день постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию, рассказал «Известиям», что участники переговоров по восстановлению СВПД рассчитывают завершить их по крайней мере до середины июня. Он отметил, что важно соблюсти сроки, чтобы президентские выборы в Иране, намеченные на 18 июня 2021 года, не создали вокруг переговорного процесса каких-либо проблем.

На следующий день Ульянов сообщил, что делегации России и США встретились и обсудили вопросы, касающиеся восстановления ядерной сделки с Ираном. Разговор, по его словам, был плодотворным.

Дипломат уточнил, что в ходе встречи российская и американская стороны обсудили оставшиеся вопросы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и возможные варианты их решения.

СВПД был заключен в 2015 году в рамках решения вопросов относительно снятия санкций с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы страны. В мае 2018 года американское правительство приняло решение выйти из сделки и ужесточить санкционное давление в сторону Тегерана, а в 2019 году Иран заявил о постепенном сокращении своих обязательств, предусмотренных соглашением.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021