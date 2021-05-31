Франция и Германия поддержали переговоры о возвращении США в СВПД

Германия и Франция привержены сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и поддерживают переговоры о возвращении Соединенных Штатов в сделку. Об этом говорится в совместном заявлении кабминов стран, опубликованном в понедельник, 31 мая, по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.

«Мы приветствуем и продолжаем поддерживать содержательные дискуссии между участниками СВПД и США, целями которых являются способствовать возвращению Вашингтона в СВПД и обеспечить возвращение Ирана к полному соблюдению условий соглашения», — гласит коммюнике.

25 мая в Вене начался пятый раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Эти контакты продолжаются в столице Австрии с 6 апреля при участии стран совместной комиссии, которая отвечает за решение вопросов по СВПД, и США. Задачи переговоров — вернуть в сделку Вашингтон, побудив его отменить санкции в отношении Тегерана, и убедить Иран начать полностью выполнять свои обязательства по СВПД.

В этот же день постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию, рассказал «Известиям», что участники переговоров по восстановлению СВПД рассчитывают завершить их по крайней мере до середины июня. Он отметил, что важно соблюсти сроки, чтобы президентские выборы в Иране, намеченные на 18 июня 2021 года, не создали вокруг переговорного процесса каких-либо проблем.

На следующий день Ульянов сообщил, что делегации России и США встретились и обсудили вопросы, касающиеся восстановления ядерной сделки с Ираном. Разговор, по его словам, был плодотворным.

Дипломат уточнил, что в ходе встречи российская и американская стороны обсудили оставшиеся вопросы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и возможные варианты их решения.

СВПД был заключен в 2015 году в рамках решения вопросов относительно снятия санкций с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы страны. В мае 2018 года американское правительство приняло решение выйти из сделки и ужесточить санкционное давление в сторону Тегерана, а в 2019 году Иран заявил о постепенном сокращении своих обязательств, предусмотренных соглашением.