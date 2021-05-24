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Названы возможные сроки завершения реанимации СВПД

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Участники переговоров по спасению иранской ядерной сделки с оптимизмом смотрят на их грядущий исход. Как сказал «Известиям» представитель Евросоюза — посредника между Тегераном и Вашингтоном — Петер Стано, на переговорах присутствует «дух компромисса», а их четвертый раунд принес значительный прогресс.

Сделка времени: санкции Евросоюза не повлияют на переговоры по СВПД
Но ситуацию осложняет авария на иранском атомном объекте

«Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения с целью согласовать итоговый текст, который был бы одобрен всеми участниками СВПД и Соединенными Штатами, — отметил он.

По словам Стано, «переговоры идут в правильном направлении». При этом до сих пор остаются вопросы, которые сторонам предстоит урегулировать.

Встречи по возрождению иранской ядерной сделки проходят в Вене с 6 апреля. Переговоры идут в рамках Совместной комиссии, которая решает вопросы о реализации СВПД. В нее входят Иран и международные посредники — страны «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция), Китай и Россия.

Задача нынешних контактов — вернуть в сделку Вашингтон, побудив его отменить санкции в отношении Ирана, и сделать так, чтобы Тегеран вновь стал полностью выполнять свои ядерные обязательства.

Как рассказал «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пятый раунд переговоров, который начинается 25 мая, может стать финальным. Точной даты завершения дискуссий дипломат не назвал, однако отметил, что достичь итоговых договоренностей стороны рассчитывают в июне.

Переговоры о восстановлении СВПД длятся уже более полутора месяцев. По словам экспертов, это объясняется дискуссиями вокруг американских ограничений в отношении Ирана.

«Вопрос в том, какие санкции будут сняты. <…> Иран требует отмены всех ограничений, которые ввел Трамп (экс-президент США Дональд Трамп. — Ред.). Американская делегация возражает, поскольку часть санкций — например, те, что были введены против КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Ред.), не имеют отношения к ядерной программе», — пояснил «Известиям» аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Андерграунд переговоров: когда может завершиться реанимация СВПД»

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