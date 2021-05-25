Постпред РФ назвал сроки завершения переговоров по СВПД

Участники переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) рассчитывают завершить их, по крайней мере, до середины июня. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По срокам предсказывать невозможно. Мы так же, как и коллеги по СВПД, ориентируемся на то, чтобы переговоры были завершены в ближайшее время — ориентировочно в начале июня или, по крайней мере, до середины июня, чтобы президентские выборы в Иране не создали вокруг переговорного процесса каких-либо проблем. Получится ли это, жизнь покажет», — сказал дипломат.

Выборы президента Ирана пройдут 18 июня 2021 года. По словам Михаила Ульянова, важно завершить переговоры именно до этого срока, поскольку после него «может открыться новое пространство политической неопределенности, что сделает жизнь переговорщиков заметно сложнее».

25 мая в Вене начинается пятый раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Эти контакты продолжаются в столице Австрии с 6 апреля при участии стран Совместной комиссии, которая отвечает за решение вопросов по СВПД, и США. Задача переговоров — вернуть в сделку Вашингтон, побудив его отменить санкции в отношении Тегерана, и убедить Иран начать полностью выполнять свои обязательства по СВПД.

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«Все сконцентрированы на возвращении «нулевого варианта» СВПД»