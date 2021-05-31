Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщили ТАСС в понедельник, 31 мая, два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с СOVID-19.

«Продлили (ограничение на полеты в Турцию. — ТАСС)», — рассказал один из собеседников.

Ранее в этот день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в стране наблюдается снижение ежедневного прироста инфицированных коронавирусом. Он отметил, что на фоне этого Анкара рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией.

24 мая министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой подчеркнула, что Турция допустила скорую отмену для россиян обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 при въезде в страну.

17 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что российская инспекционная делегация должна объявить о поездке в Турцию, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике.