В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России

Турция допустила скорую отмену для россиян обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Как он пояснил, важным критерием для подобного шага является уровень вакцинации в стране отправления, а также суточный уровень заболеваемости.

«Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты», — заявил он «РИА Новости».

Министр добавил, что в Турции могут также проводить тесты для туристов из РФ бесплатно при их выезде в соответствии с требованиями страны. Он подчеркнул, что центры тестирования в Турции очень развиты, исследования могут организовать для туристов даже в отелях. Эрсой указал, что подобные мероприятия были успешно реализованы в 2020 году на фоне пандемии.

Как напомнил политик, в стране признана российская вакцина «Спутник V», поэтому проблем после возобновления авиасообщения с РФ возникнуть не должно.

Кроме того, Эрсой предложил России возобновить в первую очередь полеты в курортные регионы, включая Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Министр отметил низкий уровень прироста новых случаев COVID-19 в данных регионах, - в два раза ниже среднего показателя по Турции.

17 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о том, что российская инспекционная делегация должна объявить о поездке в Турцию на этой неделе, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике.