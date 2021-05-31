МИД Турции отметил снижение новых случаев COVID-19

В Турции наблюдается снижение ежедневного прироста инфицированных коронавирусом, на фоне этого Анкара рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией. Об этом 31 мая заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в ходе совещания у президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.

«Как нам сообщила РФ, решение не было политическим, по их словам, решение было принято исключительно из-за коронавируса», — отметил дипломат.

После совещания турецкий лидер объявит план постепенной нормализации ситуации с 1 июня, сообщил Haber Turk.

24 мая Турция допустила скорую отмену для россиян обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну. Власти могут также проводить тесты для туристов из РФ бесплатно при их выезде в соответствии с требованиями страны.

17 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о том, что российская инспекционная делегация должна объявить о поездке в Турцию, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике.