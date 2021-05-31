Инфляции в США спровоцировала рост стоимости золота

По данным агентства Bloomberg, инвесторы снова заинтересовались золотом. Цена драгметалла поднялась почти на 8% за май, эксперты считают, что рост продолжится. В результате стоимость золота превысила $1900 за одну тройскую унцию, передает телеканал «Известия». Изменения вызваны скачком инфляции в США. Рекордный рост с 1990-х годов показал индекс конечных расходов домохозяйств. Эксперты отмечают, что дальнейшее ослабление американской экономики ускорит подорожание золота.

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