Эксперт рассказал о последствиях возможного отключения РФ от SWIFT

При отключении России от платежной системы SWIFT первыми под удар попадут предприятия и банки, а не граждане страны. Об этом в понедельник, 31 мая, рассказал «Известиям» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Эксперт отметил, что прежде всего SWIFT — это система-координатор для межбанковских расчетов и ее отключение приведет к значительным потерям в области финансовых потоков. Первостепенно оно ударит по экспортным возможностям экономики страны, причем не только по промышленности, но и по инвестиционной части, в которой значительно усложнится процесс привлечения зарубежного капитала.

«Событие подобного масштаба трудно назвать рядовым. Это существенная проблема, которая может свалить курс рубля в крутое пике. Рассуждать о последствиях можно долго, перечисляя все невзгоды, но если сказать кратко, то от отключения страна не выигрывает, а восстановление может затянуться ни на одно десятилетие», — заявил он.

Предотвратить последствия возможного отключения от SWIFT, по словам Ферапонтова, можно, если создать систему, которую можно противопоставить действующей международной системе межбанковской передачи информации. Однако, чтобы ее создать, необходима существенная инфраструктура, механизмы правового и технического взаимодействия, и это, как подчеркнул он, «только верхушка айсберга» если говорить о международной системе.

Единственным способом стать SWIFT-независимыми для стран, которым угрожают отключением этой системы, по мнению эксперта, является создание внутри страны системы-аналога, которая будет обслуживать государство или группы государств.

Эксперт подчеркнул, что Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) нельзя назвать заменой SWIFT в глобальном масштабе, так как ее первостепенной задачей является обеспечение безопасности внутрироссийских операций, чтобы оградить сектор от внешнеполитических шоков и решений западных партнеров.

«То есть сделать нашу банковскую систему более устойчивой изнутри, создав инфраструктуру, позволяющую иметь надежный канал передачи финансовых сообщений. Этот канал должен подчиняться исключительно российскому правовому полю, благодаря чему все проблемы будут разрешаться в рамках российского законодательства, что исключает и правовые риски, связанные с международной базой», — отметил он.

Ферапонтов подчеркнул, что разговоры о возможном отключении России от SWIFT, последствиях этого и разработке в стране системы-аналога ведутся каждый раз, как только возникают разговоры о вероятных антироссийских санкциях или же при их введении.

Создать замену SWIFT технически, в глобальном плане в ближайшие годы вряд ли смогут, считает он. Однако возможны развитие независимых систем обмена финансовыми сообщениями внутри стран и распространение их на экономические блоки, объединения и группы стран.

Ранее в этот же день директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул, что SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. При этом он уточнил, что, согласно международному праву, ограничения может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН.

Помимо этого член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что на фоне восстановления экономики, которая пострадала во время пандемии COVID-19, отключать кого-то от платежной системы SWIFT контрпродуктивно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 мая заявил, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT неновое. По его словам, подобные призывы «звучат уже не один месяц и, может, не один год». Министр отметил, что такие предложения исходят от Запада, когда тот находится в поисках «дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию». Он подчеркнул, что Запад уже не раз доказывал, что он ненадежный партнер.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна. При этом Центробанк указал, что не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей, а в представительстве SWIFT подтвердили намерения и дальше работать в РФ.