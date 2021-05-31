Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Эксперт рассказал о последствиях возможного отключения РФ от SWIFT

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При отключении России от платежной системы SWIFT первыми под удар попадут предприятия и банки, а не граждане страны. Об этом в понедельник, 31 мая, рассказал «Известиям» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Другим путем: готова ли Россия отключиться от SWIFT
Что делать, если Байден сдержит угрозу

Эксперт отметил, что прежде всего SWIFT — это система-координатор для межбанковских расчетов и ее отключение приведет к значительным потерям в области финансовых потоков. Первостепенно оно ударит по экспортным возможностям экономики страны, причем не только по промышленности, но и по инвестиционной части, в которой значительно усложнится процесс привлечения зарубежного капитала.

«Событие подобного масштаба трудно назвать рядовым. Это существенная проблема, которая может свалить курс рубля в крутое пике. Рассуждать о последствиях можно долго, перечисляя все невзгоды, но если сказать кратко, то от отключения страна не выигрывает, а восстановление может затянуться ни на одно десятилетие», — заявил он.

Предотвратить последствия возможного отключения от SWIFT, по словам Ферапонтова, можно, если создать систему, которую можно противопоставить действующей международной системе межбанковской передачи информации. Однако, чтобы ее создать, необходима существенная инфраструктура, механизмы правового и технического взаимодействия, и это, как подчеркнул он, «только верхушка айсберга» если говорить о международной системе.

Единственным способом стать SWIFT-независимыми для стран, которым угрожают отключением этой системы, по мнению эксперта, является создание внутри страны системы-аналога, которая будет обслуживать государство или группы государств.

Эксперт подчеркнул, что Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) нельзя назвать заменой SWIFT в глобальном масштабе, так как ее первостепенной задачей является обеспечение безопасности внутрироссийских операций, чтобы оградить сектор от внешнеполитических шоков и решений западных партнеров.

«То есть сделать нашу банковскую систему более устойчивой изнутри, создав инфраструктуру, позволяющую иметь надежный канал передачи финансовых сообщений. Этот канал должен подчиняться исключительно российскому правовому полю, благодаря чему все проблемы будут разрешаться в рамках российского законодательства, что исключает и правовые риски, связанные с международной базой», — отметил он.

Ферапонтов подчеркнул, что разговоры о возможном отключении России от SWIFT, последствиях этого и разработке в стране системы-аналога ведутся каждый раз, как только возникают разговоры о вероятных антироссийских санкциях или же при их введении.

Создать замену SWIFT технически, в глобальном плане в ближайшие годы вряд ли смогут, считает он. Однако возможны развитие независимых систем обмена финансовыми сообщениями внутри стран и распространение их на экономические блоки, объединения и группы стран.

Ранее в этот же день директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул, что SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. При этом он уточнил, что, согласно международному праву, ограничения может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН.

Помимо этого член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что на фоне восстановления экономики, которая пострадала во время пандемии COVID-19, отключать кого-то от платежной системы SWIFT контрпродуктивно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 мая заявил, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT неновое. По его словам, подобные призывы «звучат уже не один месяц и, может, не один год». Министр отметил, что такие предложения исходят от Запада, когда тот находится в поисках «дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию». Он подчеркнул, что Запад уже не раз доказывал, что он ненадежный партнер.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна. При этом Центробанк указал, что не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей, а в представительстве SWIFT подтвердили намерения и дальше работать в РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021