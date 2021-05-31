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Удивить Париж: как Медведев одержал первую победу на «Ролан Гаррос»

Для российских участников Открытый чемпионат Франции начался удачно
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Удивить Париж: как Медведев одержал первую победу на «Ролан Гаррос»
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2021-05-31 18:36:58
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал свою первую победу на «Ролан Гаррос». В стартовом круге вторая ракетка мира уверенно обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 6:3, 7:5). Предыдущие четыре года Даниил вылетал в первом круге. Другие представители России также уверенно начали на Открытом чемпионате Франции. Чемпион юниорского Australian Open – 2015 Роман Сафиуллин выиграл дебютный матч, а Карен Хачанов одолел Иржи Веселы и за право сыграть в третьем круге сразится с японцем Кеи Нисикори. Андрей Рублев и Аслан Карацев вступят в дело 1 июня.

В женской сетке турнира дальше прошли Вероника Кудерметова (самый высокий посев среди россиянок), Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина. Для олимпийской чемпионки Рио победа над Ольгой Говорцевой стала первой с мая 2018 года.

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Грунтовый барьер

Болельщики знают, что грунт — самое нелюбимое покрытие Даниила Медведева. На красной глине он потерпел 20 поражений на уровне основных сеток ATP при всего 11 победах. В том числе москвич проиграл четыре матча подряд на «Ролан Гаррос». В 2017 году его обидчиком стал Бенжамен Бонзи, в 2018-м — Люка Пуй, в 2019-м — Пьер-Юг Эрбер, в 2020-м — Мартон Фучович. Соперники, явно уступающие в классе Даниилу.

В этом году совсем не хотелось продлевать такой антирекорд, хотя соперник Даниилу достался не из легких. Александр Бублик, с 2016 года выступающий за Казахстан, проводит довольно сильный сезон. Бублик дошел до двух финалов ATP 250 в Анталье и Сингапуре, пробился в четвертьфинал «мастерса» в Майами, а затем повторил это достижение в Мадриде. Александр уверенно обосновался в топ-40 и способен сейчас доставить проблему любому игроку тура.

Удивить Париж
Александр Бублик

Александр Бублик

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Но равной борьбы не получилось. Медведев завладел инициативой с первых розыгрышей, брал подачу соперника и только в третьем сете заставил своих болельщиков немного понервничать. Бублик повел 5:4, но Даниил сделал обратный брейк, а затем довел дело до победы.

— Во-первых, Даня немножко улучшил свою игру на грунте, хотя она пока, конечно, далека от совершенства, — отметила в беседе с «Известиями» известный телекомментатор, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева. — Сейчас он как-то поспокойнее относится к своим ударам, которые его, может быть, не вполне устраивают, зато у него есть хороший настрой. Что касается соперника, Саша Бублик очень талантливый и яркий игрок, но у него то ли нервная система не в порядке, то ли он еще недовоспитался. Во всяком случае, он, к сожалению, пока не умеет играть как настоящий мастер. Он позволяет себе очень много вольностей, ошибок, нет той строгости, которая необходима профессионалу. Это, конечно, облегчило жизнь Медведеву, он получил много подарков от Саши. Дальше будет сложнее.

Скандал с Осакой и возвращение Весниной

Старт основной сетки «Ролан Гаррос» оказался ярким на события. Четвертая ракетка ATP Доминик Тим впервые проиграл в первом круге парижского мейджора. Причем австриец вел 2:0 по сетам, но 35-летнему испанцу Пабло Андухару удалось переломить ход поединка и преподнести громкую сенсацию. Был близок к вылету и финалист US Open Александр Зверев. Он отыгрался с 0:2 у Оскара Отте.

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Лидер женского рейтинга Наоми Осака одолела в первом раунде румынку Патричу Марию Циг и отказалась ходить на пресс-конференции, потому что система общения теннисистов с медиа, по ее мнению, вредит психическому здоровью игроков. Организаторы «Большого шлема» объединились и пригрозили японке дисквалификацией.

Для организаторов медиаоткрытость игроков — одна из главных фишек. По ходу турнира можно попросить интервью (часто эксклюзивное) абсолютно с любым игроком, а уж слова после матчей — это обязательная часть меню для журналистов. И ладно бы Осака отказалась от отдельных пресс-конференций по каким-то личным, разовым причинам. Но она объявила тотальный бойкот, присоединиться к которому теоретически могут и остальные. Как это часто бывает, Наоми выступает не только за себя, а за весь тур. А это уже очень опасно.

Согласна с теннисистами, которые считают, что говорить с журналистами — это часть их работы, — продолжила Анна Дмитриева. — Пресс-конференция — это продолжение и итог того матча, который они провели. Очень многое зависит и от их оценок, потому что журналисты будут опираться на их слова, так что игроки тоже заинтересованы в этом. Что касается Наоми Осаки, такое ощущение, что звездная болезнь ее все-таки не миновала. Она в прошлом году тоже проявила свою волю, правда, там это было связано со всякими национальными и политическими вопросами, поэтому никто не посмел возражать против этого своеволия, ее даже похвалили. Она, возможно, решила, что теперь ее мнение будет законом. Мне хочется верить, что в этом вопросе она ошиблась.

Удивить Париж
Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: EUTERS/Guglielmo Mangiapane

Первая ракета России Вероника Кудерметова, которая пока идет в топ-8 в чемпионской гонке WTA, показала достойную игру в первом круге. Ей удалось сломить сопротивление представительницы США Аманды Анисимовой (7:6, 6:1). Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. В следующем круге уроженка Казани встретится с чешкой Катериной Синяковой.

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Также стоит отметить победу Елены Весниной над белорусской Ольгой Огорцовой (6:1, 6:0). Это первый успех олимпийской чемпионки Рио после рождения дочери в ноябре 2018 года. Бывшая 13-я ракетка мира брала почти трехлетнюю паузу. Во втором круге Веснина сыграет с 11-й сеяной Петрой Квитовой (0:2 в личных встречах).

— Веснина в одиночном разряде сама от себя ничего не ждет, — подчеркнула Анна Дмитриева. — Она просто получает удовольствие, что снова в теннисе, снова в том мире, в котором она провела, по сути дела, всю свою жизнь. Что касается ее выступления, то ей очень повезло. Соперница была слабая, Говорцова как раз хороша для такой теннисистки, как Лена, она пока еще не знает ни своих сил, ни своих возможностей. Дальше, конечно, будет сложнее. Претендовать на что-то не стоит, но она в основном будет делать ставку на парные игры, хотя и играет в одиночке. В этот раз она, кстати, будет выступать в паре с Вероникой Кудерметовой. Они готовятся к Олимпиаде, тут будет очень интересно, как им удастся сыграться в первый раз. Посмотрим, насколько быстро у них возникнет взаимопонимание.

Испытание Рублева

Самые большие надежды на этом «Ролан Гаррос» эксперты связывают с седьмой ракеткой мира, четвертьфиналистом прошлого розыгрыша французского мэйджора Андрея Рублева и Аслана Карацева, который в этом году здорово проявляет себя на грунтовых кортах (обыгрывал Джоковича, Шварцмана, Медведева). Карацев встретится с не хватающим звезд с неба Дженсоном Бруксби, а вот Рублеву предстоит сыграть с неуступчивым Яном-Леннардом Штруффом. Из пяти матчей с немцем Рублев выиграл четыре, но всякий раз эти победы давались в тяжелой борьбе.

Удивить Париж
Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

— Штруфф — неприятный и сложный соперник, — заключила Анна Дмитриева. — Мне кажется, что на грунте Андрей посильнее, потому что Штруфф — довольно мощный и резкий игрок, но эти удары грунт немножко смягчает. Может, и хорошо, что он получил сразу такого достойного соперника, потому что Рублев отдохнул, он, возможно, соскучился без соревнований. Такая игра его сразу настроит на деловой лад. Верю, что он готов.

Также во вторник свои выступления на «Ролан Гаррос» начнут вторая ракетка России Екатерина Александрова и Маргарита Гаспарян.

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