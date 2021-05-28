Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Лига чемпионов. Финал

В ближайшие выходные в большинстве игровых видов спорта завершается первый постковидный клубный европейский сезон. Уже почти везде отыграны национальные чемпионаты, а сейчас приходит пора определения лучших команд континента. В первую очередь это касается футбола, где в субботу станет известен победитель Лиги чемпионов. Вновь, как и два года назад, главный трофей Старого света разыграют две английские команды. Только что выигравший чемпионат страны «Манчестер Сити» как никогда близок к первой победе в самом престижном клубном турнире мирового футбола. Остановить его может лондонский «Челси», для которого это третий финал в истории. Из двух предыдущих лишь однажды «синие» праздновали успех — случилось это в 2012 году, когда в серии пенальти была повержена «Бавария».

29 мая, 22:00. Стадион «Драгау» (Порту, Португалия). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Швейцария

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Подходит к концу групповой этап первенства планеты по хоккею в Риге. Но из-за аномального количества сенсаций в виде поражений фаворитов и побед аутсайдеров ситуация в группах запутана до предела. Из всех 16 участников лишь Италия не набрала ни одного очка. В группе, где играет сборная России, каждая из восьми команд набрала минимум по два балла. И в ней нет команд, не одержавших ни одной победы. За три тура до окончания группового этапа каждый имеет шанс как выйти в четвертьфинал, так и не попасть в плей-офф. В этой связи сборной России предстоит чрезвычайно важный матч против Швейцарии. В случае победы наша команда почти обеспечит себе выход в плей-офф, а также будет иметь хорошие шансы на первое место в группе.

29 мая, 16:15. «Олимпийский спортивный центр» (Рига, Латвия). Прямая трансляция на «Первом канале»

Баскетбол. Евролига. «Финал четырёх»

Фото: ТАСС/Zuma/Irina R. Hipolito

Конец европейского сезона скоро наступит и в баскетболе. В пятницу в Кёльне стартует решающая стадия Евролиги. Среди претендентов на главный клубный трофей континентального баскетбола остались четыре команды. «Финал четырёх» стартует в пятницу, когда московский ЦСКА поборется за выход в финал с турецким «Анадолу Эфесом». Армейцы проводят крайне тяжёлый сезон и не считаются ярко выраженными фаворитами, но очередное попадание в квартет лучших в Европе обеспечить себе все же сумели. Теперь они попытаются добраться до решающего матча, где встретятся либо с «Барселоной», либо с миланской «Олимпией».

28 мая: 19:00, ЦСКА — «Анадолу Эфес»; 22:00, «Барселона» — «Олимпия». 30 мая: 18:30, матч за третье место; 21:30, финал. «Ланксесс Арена» (Кёльн, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Гандбол. Женщины. Лига чемпионов. «Финал четырёх»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В женском гандболе тоже финиширует еврокубковый сезон. Там еще один армейский коллектив попытается штурмовать вершину Лиги чемпионов. Год назад победитель не определился из-за пандемии, а в предшествующие три сезона трофей брал венгерский «Дьёр», который и сейчас является фаворитом. Тем более, «Финал четырёх» проводится на его домашней площадке, где в субботу клуб из Будапешта примет французский «Брест». А затем состоится матч между ЦСКА и норвежским «Вайперсом» из города Кристиансена. В воскресенье победителей пар ждёт финальный матч, а проигравших — встреча за третье место.

Для ЦСКА сам факт выхода в такую стадию уже успех, ведь клуб был создан только два года назад. Как раз тогда в решающем матче Лиги чемпионов «Ростов-Дон» проиграл «Дьёру» (24:25), и это был всего второй в российской истории выход нашего клуба в финал. Первой это сделала в 2008 году подмосковная «Звезда». Команда из Звенигорода 13 лет назад одержала победу, и это был единственный триумф наших в Лиге чемпионов за последние 30 лет. ЦСКА попытается повторить успех.

29 мая: 16:15, «Дьёр» — «Брест»; 19:00, «Вайперс» — ЦСКА. 30 мая, 19:00, финал, «СпортАрена имени Ласло Паппа» (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Волейбол. Мужчины. Лига наций

Фото: ТАСС/EPA/TANNEN MAURY

В конце весны для мужских волейбольных сборных всех стран начинается длинный полуторамесячный марафон из 15 матчей Лиги наций, которая пройдёт в пять этапов по три игры. А победители своих групп ещё продолжат борьбу за медали в финальном топ-4. Но главным в нынешнем году будет не трофей, а подготовка к стартующей в конце июля Олимпиаде в Токио. Исключением не будет и сборная России, выигравшая два предыдущих розыгрыша Лиги наций. В пятницу в итальянском Римини она начнет турнир матчем с Нидерландами, а в выходные сыграет с Ираном и Японией.

28 мая, 17:00. 29 мая, 13:00. 30 мая, 16:00. Арена «Римини Фьера» (Римини, Италия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Теннис. «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции). Первый круг

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ситуация с пандемией вынудила этой весной отложить на две недели старт второго по счёту турнира «Большого шлема», но в ближайшее воскресенье основная часть соревнований в Париже всё же начнётся. Как обычно, в последние годы у российских болельщиков основные надежды связаны с мужским одиночным разрядом. Там в числе фаворитов находящиеся в топ-10 мирового рейтинга Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (7). Не исключено, что хорошо выступят Аслан Карацев (26) и Карен Хачанов (25). Кроме того, через квалификацию пробился Роман Сафиуллин. Для 23-летнего спортсмена это будет дебют в основной сетке «Большого шлема».

30 мая: 12:00 — 19:00. Теннисный комплекс «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2