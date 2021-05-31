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В Коми возбудили дело из-за разлива нефти

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В Республике Коми возбудили уголовное дело после разлива нефтесодержащей жидкости в результате аварии на Ошском нефтяном месторождении. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

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«Органы прокуратуры Республики Коми провели проверку в связи с нефтеразливом, который произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского нефтяного месторождения и повлек попадание нефтесодержащей жидкости в реки Колву и Усу. В Коми по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с нефтеразливом на водных объектах», — отмечается в заявлении.

Также уголовное дело по факту данного разлива возбудили следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В ходе проверки было установлено, что источником загрязнения является излившаяся из трубопровода нефтесодержащая жидкость. Кроме того, контролирующие органы подтвердили, что ставшее результатом аварии загрязнение территории носит масштабный характер.

«Устранение последствий потребует длительного времени и значительных финансовых затрат», — заключили в прокуратуре республики.

11 мая произошел разлив нефти в реку Колву. На следующий день глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что источником загрязнения стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода, который эксплуатирует «ЛУКОЙЛ-Коми». Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель — около 1,3 га. Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода рассказал «Известиям», что ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей. Загрязненными нефтепродуктами оказались берега рек Колва, Уса и Печора.

Ранее, 27 апреля, сообщалось о еще одной утечке на нефтяной скважине в городе Усинск. В Сети появились кадры, на которых видно, что вода в ручье Безымянный окрасилась в темно-серый цвет.

28 мая стало известно, что в Коми ликвидируют последствия инцидента с утечкой нефти, грозящего окружающей среде. По словам специалистов из нефтяной отрасли, подобные ситуации не являются редкостью в местах, где добывают нефть.

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