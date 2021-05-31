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Эксперт оценил грядущее создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО

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Военный эксперт Виктор Мураховский в понедельник, 31 мая, комментируя «Известиям» слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании в стране воинских частей для противостояния НАТО, заявил, что не видит в этом ничего удивительного.

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Он отметил, что в ходе итогового доклада на коллегии Минобороны в декабре 2020 года министр открыто говорил о том, что планируется создание новых частей и соединений в рамках Вооруженных сил. При этом эксперт добавил, что по Западному военному округу в этот раз были озвучены конкретные цифры.

«Можно сказать, что заявление касается общевойсковых формирований, зенитно-ракетных, артиллерийских войск и ряда других. Все эти мероприятия проводятся в рамках общей численности Вооруженных сил, верхняя планка — 1 млн человек, превышать эту цифру не будут», — считает Мураховский.

Он напомнил, что после 2014 года НАТО был принят план так называемого сдерживания РФ в тех регионах и странах, которые относятся к Восточному флангу альянса, далее последовал план «Четыре по тридцать» — создание сил быстрого реагирования в составе 30 батальонов тактических групп, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые могли бы развернуться в течение 30 суток в случае агрессии РФ. Как подчеркнул военный эксперт, данный план практически реализован.

По словам Мураховского, в прошлом году руководство НАТО доложило о формировании такой группировки. Кроме того, стало известно, что альянс развернул в странах Прибалтики по усиленной батальонной тактической группе в каждой из трех стран. Помимо этого, были сформированы воздушные патрули в Эстонии и Литве, развернута тяжелая бронетанковая бригада армии США в Польше, формально находящаяся на условиях ротации согласно требованиям венского документа ОБСЕ, поскольку такие крупные формирования на постоянной основе не могут быть развернуты без согласования.

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«Поэтому Штаты придумали подобный принцип, но фактически потенциал бригады остается постоянным. Всё это находится вблизи наших границ, в районе Калининградской области. Американцы продолжают развертывать наземный эшелон противоракетной обороны в Европе в Румынии, заканчивается организация комплекса в Польше», — указал Мураховский.

Он подметил, что спусковые установки этих противоракетных комплексов после выхода США из ДРСМД могут использоваться как наземные для крылатых ракет «Томагавк». По мнению военного эксперта, потенциальная военная угроза есть со стороны НАТО на Западном стратегическом направлении, она безусловно усиливается за последние несколько лет.

«Для того чтобы сдерживать подобные угрозы и возможные провокации со стороны НАТО, необходимо поддерживать высокую готовность и боевой состав нашей группировки обычных вооруженных сил», — заключил он.

О том, что Россия создаст в ЗВО около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО», Шойгу заявил ранее в этот день. По его словам, постоянное совершенствование боевого состава российских войск необходимо из-за действий Запада.

Министр также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны альянса и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.

Накануне вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что модернизация Российской армии производится исключительно в оборонительных целях. По его словам, задачей правительства является обеспечение безопасности страны.

Ранее, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Как отметил министр, только на 2021 год на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами альянса. По его словам, РФ вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.

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