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Пхукет откроется для вакцинированных от COVID-19 туристов с 1 июля

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Таиландский остров Пхукет с 1 июля откроется для иностранных туристов, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19. Согласно плану, одобренному правительством страны, путешественники смогут отдыхать на острове без прохождения карантина. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальное письмо с подписью губернатора Пхукета Ютмасака Супасорна.

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В соответствии с утвержденным планом вакцина, которой привиты прибывающие на остров туристы, должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или же правительством страны, из которой путешественник прибыл. Таким образом, под данное описание, по сути, подходят туристы, привитые российскими вакцинами, в том числе «Спутником V».

Однако, несмотря на прививку, прибывающим на Пхукет туристам придется предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до вылета. Детей до шести лет это правило не касается. Кроме того, путешественники должны иметь визу и сертификат СОЕ, который выдается посольством или консульством Таиланда и позволяет держателю визы въехать в страну. Также туристам необходимо установить приложение «Таиланд Плюс». Прибыть в страну можно как по воздуху, так и по морю.

«По прибытии на Пхукет у туристов проверят сертификат COE и бронь отеля. Дети в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тест Rapid Antigen в порту. Далее нужно будет включить приложение «Таиланд Плюс» с функцией «поделиться местоположением», — отметили в АТОР.

После пяти дней пребывания на Пхукете туристам нужно будет сдать экспресс-текст на антиген. Результат теста вместе с сертификатом вакцинации нужно будет показать при выезде из Таиланда. В другие регионы страны позволят путешествовать только после того, как они проведут в провинции Пхукет не менее семи ночей.

Туристы без прививки, как подтвердили в Туристическом управлении Таиланда (ТАТ), смогут посещать Пхукет, но только с соблюдением обязательного двухнедельного карантина, уточнили в АТОР. Остальные туристические регионы, как отмечается, планируют открыться для массового туризма осенью.

19 марта в правительстве Таиланда сообщали об одобрении плана сокращения карантина для въезжающих в страну с 14 до 10 дней начиная с 1 апреля. На первом этапе карантин сократится до 10 дней, а также лицам, находящимся в карантине, будет разрешено посещать в карантинных гостиницах бассейны и фитнес-залы, а также заказывать и приобретать продукты питания из магазинов и ресторанов. На втором этапе снятия ограничений карантин останется десятидневным, а на третьем может быть полностью отменен.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались. 21 апреля Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран, в том числе и в Таиланд. Однако это не является решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, а предоставляет право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 31 мая, в Таиланде с начала распространения коронавируса было зарегистрировано 159 792 случая инфекции, скончался 1031 человек, выздоровели 108 345 пациентов.

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