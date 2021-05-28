Выигрыш в лето: топ-5 доступных направлений для поездок в июне

Несмотря на высокий спрос, еще есть возможность отдохнуть в июне относительно дешево. Тур на двоих на неделю с перелетом и проживанием в Сочи, Калининграде, Крыму и Санкт-Петербурге можно купить за 15–17,5 тыс. рублей, в Анапе — за 25 тыс. При этом ночь в отеле Сочи обойдется в 800 рублей, а в Махачкале — и вовсе в 500, рассказали «Известиям» туроператоры. За эти деньги можно найти не только самое бюджетное жилье, но и трехзвездочные гостиницы. Не стоит ограничивать предпочтения Черным морем: самые дешевые авиабилеты на июнь — в Калининград, Астрахань и Кавминводы, отмечают в сервисах по поиску билетов.

Дешево и с комфортом

В пресс-службе туроператора «Интурист» назвали топ-5 недорогих направлений — это Сочи, Калининград, Петербург, Крым и Анапа.

— Цены на туры с перелетом и проживанием на двоих стартуют от 15–17,5 тыс. рублей за неделю. В основном за эти деньги продаются гостевые дома категории одна звезда без питания, но кое-где можно найти и дешевые «трешки» — например, в Сочи и Калининграде. При этом в том же Сочи у нас и самые дорогие объекты размещения. Разброс цен большой, — рассказали в компании.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов Отдыхающий с SUP-бордом на пляже в Адлере

Там уточнили, что средний, а не минимальный чек за отель три звезды с завтраком в Сочи — 25 тыс. рублей, в Калининграде — 25,5 тыс.

— В Крым можно найти дешевые недельные туры: за 17,2 тыс. — в отель категории одна звезда и за 22,6 тыс. — в три звезды. Почти в такую же сумму обойдется неделя в «трешке» с завтраками в Анапе — 25 тыс. на двоих. В Петербург благодаря широкому выбору отелей также можно найти туры на июнь за 15–17 тыс., но их очень мало. Средний чек в разгар белых ночей в мини-отеле в центре города — 40 тыс. Цены начнут снижаться после 5 июня — окончания Петербургского международного экономического форума, а также после сезона белых ночей в июле, — отметили в «Интуристе».

А вот в Туапсе и Геленджике искать дешевый отдых не стоит.

— В Туапсе на июнь уже всё разобрано, остались только дорогие гостиницы, где можно отдохнуть неделю за 41 тыс. рублей и более. Хотя всего семь дней назад были варианты за 19 тыс. Средняя стоимость тура в отель три звезды на двоих в Туапсе — 52,4 тыс. В Геленджике цены стартуют от 29,4 тыс., — сказали в компании.

Июнь — довольно загруженный месяц для пляжных курортов и санаториев по ряду направлений, особенно если речь идет о среднем ценовом сегменте. Отели на морских курортах заполнены уже практически под завязку, рассказали Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан». Тем не менее есть ряд направлений, где ночь в неплохой гостинице с завтраком обойдется в сумму до тысячи рублей.

Так, самые дешевые варианты в июне можно найти в Махачкале: стоимость ночи в гостевом доме с домашним завтраком составит 500 рублей с человека (7 тыс. рублей в неделю на двоих). На втором месте — Санкт-Петербург, где провести ночь в мини-отеле с завтраком можно за 600 рублей с человека (8,4 тыс. — неделя). Следом идут Новороссийск — 670 рублей за ночь в гостинице две звезды с завтраком (9,4 тыс. — неделя), Анапа и Сочи — 800 рублей за две звезды с завтраком (11,2 тыс. — неделя).

— Пандемия внесла определенные изменения в летние путешествия. Туристы стали чаще запрашивать авторские туры, пешеходные и морские прогулки, они арендуют яхты и лодки. В свою очередь, в регионах появились уникальные услуги: например, на Алтае можно попробовать лечебные пантовые ванны, на Кавказе — переночевать в пустом высокогорном ауле, а в мурманской Териберке в июне наблюдать за китами, — отметили в «Алеане».

Недорогие авиабилеты

Калининград — самое дешевое курортное направление с вылетом в июне , сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip. Средняя стоимость авиабилета в обе стороны на побережье Балтийского моря составила 8,1 тыс. рублей. Далее идут Астрахань (8,4 тыс.), Минеральные Воды (9,1 тыс.), Сочи (10,4 тыс.), Махачкала (10,9 тыс.), Симферополь (11,1 тыс.), Анапа (12,6 тыс.), Геленджик (13,1 тыс.) и Горно-Алтайск (13,9 тыс.). Замыкает десятку Иркутск, откуда можно отправиться на Байкал. Средняя цена билета в июне составляет 16,3 тыс. рублей.

Фото: Depositphotos/d.travnikov

— При этом топ популярных направлений для вылета в июне возглавляет Москва: в столицу забронировано 15,8% от всех авиабилетов. На втором месте Сочи (13,1%), за ним идут Санкт-Петербург (11,1%), Симферополь (10,8%), Калининград (5,8%), Анапа (3,7%), Минеральные Воды (3,3%), Краснодар (2,4%), Геленджик (2,1%) и Махачкала (1,9%), отметили в компании.

Похожий рейтинг дешевых направлений привели и в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales. В топ-3 вошли Москва, Калининград (в среднем 9 тыс. рублей за билет в обе стороны) и Краснодар (10 тыс.). Дороже обойдутся вылеты в июне в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу (11 тыс.), Сочи (12 тыс.), Симферополь (13 тыс.), Анапу и Геленджик (14 тыс.).

— Если говорить о путешествиях за границу, то в июне самыми популярными направлениями стали Армения, Греция и Кипр , — рассказали в OneTwoTrip. — Самые низкие сейчас цены на авиабилеты в Армению, в среднем около 20 тыс. рублей за полет туда-обратно.

В Грецию, по данным сервиса, самые дешевые билеты можно найти за 36 тыс. рублей, на Кипр — за 34 тыс., в ОАЭ и Египет — за 31 тыс., Азербайджан — за 40 тыс., Хорватию и Грузию — за 30 тыс., Сербию — за 33 тыс., Черногорию — за 49 тыс.