Открывшего стрельбу в Екатеринбурге арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца открывшего стрельбу из окна в Екатеринбурге Сергея Болкова, передает корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 31 мая.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 29 июля», — огласил приговор судья.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя. В ходе заседания Болков признал свою вину, а также заявил, что не хотел попасть в ребенка и не собирался стрелять прицельно.

48-летний бывший полицейский Болков открыл стрельбу с балкона своей квартиры в районе Химмаш в Екатеринбурге накануне. Квартиру злоумышленника брали штурмом, в результате мужчина был задержан.

В ходе стрельбы Болков ранил сотрудника Росгвардии, на следующий день его отпустили из больницы домой после оказания медицинской помощи.

Второй пострадавшей является девятилетняя девочка, которую врачи ранее ввели в медикаментозную кому.